Defensoría del Pueblo de Río Negro: diez candidatos siguen en carrera

Labor Parlamentaria seleccionó a los diez postulantes que participarán de la elección definitiva de las nuevas autoridades de la Defensoría del Pueblo.



Luego de las presentaciones de proyectos y de las entrevistas, esa Comisión integrada por los presidentes de los bloques definió a los diez candidatos para la etapa final en la definición de la conducción del mencionado órgano de control del período 2022-2027.



Con 21 inscriptos iniciales, Labor conformó esa lista para avanzar en el análisis político y el consenso legislativo para reunir los 31 votos de la mayoría especial para la elección. El oficialismo suma 28 legisladores, por lo cual, requiere de otras tres adhesiones.



La nómina de seleccionados incluye a la actual Defensora del Pueblo, Adriana Santagatti; la ex secretaría de Salud y ex candidata de diputada por JSRN, Mercedes Ibero, como también, a la ex titular del mismo organismo, Nadina Díaz.



También fueron incluídos el ex funcionario provincial y viedmense Rodolfo Artola; la ex Adjunta de la Defensoría, Marcela Yappert; el abogado roquense Diego Filippuzzi; su par viedmense Manuel Castañeda, la directora del Tribunal de Cuentas, Edith Marina Gertosio, la asesora de la Defensoría, María Eva Scatena y Alvaro Larreguy, que integra equipo legal de la Secretaria de Medio Ambiente.



El actual Adjunto de la Defensoría, César Dominguez no fue incluido en esta preselección, ni tampoco la Defensora del Pueblo de Viedma, Nora Cader.

Los otros anotados inicialmente fueron Fabián José Pérez, Ramiro Roldán, Gustavo Salvatierra, Horacio Montero, Juliana Tamborini, Ricardo A. Carlovich, Adrián Otero, Julia E. Carranza y José María Ramallo.