Desaparición de Nancy Godoy: dictaron prisión preventiva para dos imputados

El juez de Garantías de Esquina, Jorge Gustavo Vallejos, dictó este sábado la prisión preventiva sin plazo para dos imputados por el presunto femicidio de Nancy Godoy, la docente de 52 años desaparecida desde principios de octubre en Corrientes. La búsqueda continúa en el paraje El Malezal, donde fue vista por última vez.

Caso Nancy Godoy: prisión preventiva para dos acusados

Según NA, la medida recayó sobre Ireneo Felipe Zarza y Dionisio Sandoval, dos peones rurales acusados de femicidio, delito que prevé prisión perpetua. Gustavo Briend, abogado de la familia, confirmó que el magistrado hizo lugar al pedido de la querella y del fiscal Javier Mosquera.

Zarza era el capataz de la estancia El Curupí, donde funciona la escuela rural a la que asistía Godoy. En las horas previas a la desaparición, fue ubicado en un puesto conocido como «tapera», a unos 150 metros del establecimiento.

La causa también tiene otros tres imputados: Rosa Leguizamón, acusada de homicidio simple; Ezequiel Bordón, señalado por falso testimonio; y Nahuel Rojas, imputado por femicidio.

Durante un allanamiento en la casa de Leguizamón, los investigadores secuestraron elementos que pertenecerían a la docente.

«Es todo provisorio», aclaró Briend, quien señaló que los investigadores consideran que habría un móvil, aunque inicialmente no se habla de un crimen premeditado.