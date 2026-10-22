Giro en la desaparición de Nancy Godoy: detuvieron al capataz de la estancia como presunto femicida

La Justicia de la provincia de Corrientes detuvo en las últimas horas a Ireneo Zarza, señalado como el presunto femicida de la docente Nancy Estela Godoy, quien se encuentra desaparecida desde el pasado 7 de octubre en el departamento de Esquina. El principal acusado se desempeñaba como capataz de la estancia “El Curupí”, el mismo predio donde funciona la escuela en la que la víctima dictaba sus clases.

Según confirmaron fuentes judiciales a Infobae, con esta nueva medida la causa giró completamente y los investigadores ya no buscan a una persona con vida. La decisión procesal se definió luego de que los fiscales Javier Mosquera y María Andrea González ordenaran anoche dos nuevas detenciones: la del propio Zarza y la de un hombre de apellido Sandoval.

Los testimonios recogidos en el expediente ubican al sospechoso en un “puesto tapera” situado a unos 150 metros de la escuela, lugar en el que Zarza solía dormir, durante las horas previas a la desaparición de la docente. Esas mismas declaraciones indican que en ese puesto el capataz acostumbraba beber whisky y que, bajo esas circunstancias, se tornaba agresivo. Este patrón de conducta forma parte de los elementos que la fiscalía reunió para sostener la imputación.

El rol de Leguizamón y las prendas incautadas

La pesquisa judicial también apunta hacia una segunda persona que podría haber facilitado el crimen: Rosa Leguizamón, quien fue detenida durante la noche del martes junto a su pareja, Nahuel Rojas. Ambos acusados enfrentan cargos por encubrimiento agravado, luego de que la Fiscalía detectara contradicciones y ocultamiento de información en sus testimonios.

De acuerdo a la información difundida, Leguizamón le mintió a Godoy sobre la posibilidad de regresar ese mismo fin de semana a la ciudad de Esquina, al asegurarle que nadie de la estancia volvería a ese lugar. A este engaño se suma que la sospechosa también habría falseado la fecha en la que supuestamente iba a asistir a una fiesta de doma en la localidad de Sauce, inconsistencias que agravaron su situación judicial.

El dato más concreto contra esta mujer surgió a partir de un allanamiento realizado en su casa de esa misma localidad. En la vivienda se hallaron una campera de color negro y dos alpargatas que, según sostiene la pesquisa, serían de la docente. Esas prendas serán exhibidas durante la jornada de hoy a los familiares de Godoy para su reconocimiento formal.

El quinto detenido y los rastrillajes en la zona

La compleja causa que investiga la desaparición suma hasta el momento un total de cinco arrestos. El listado lo completa Ernesto Ezequiel Bordón, quien se encuentra preso desde el lunes bajo la acusación de falso testimonio y que, por el momento, no fue imputado por la desaparición de la docente correntina.

La vivienda de Bordón había sido allanada y el hombre resultó demorado durante el fin de semana. Según se informó en la investigación, el acusado habría manifestado que Godoy fue víctima de un crimen, aunque su versión no pudo ser corroborada por los agentes. Durante el operativo en su domicilio, los investigadores secuestraron cuatro cuchillos, una camisa y una bombacha de campo con manchas rojizas, elementos que fueron enviados a peritar para determinar si corresponden a sangre humana.

Frente a este escenario, el abogado defensor Norberto Codazzi sostuvo que esa declaración carece de absoluta validez porque su defendido habría sido presionado y maltratado durante su detención policial.

Finalmente, durante la jornada de hoy los fiscales realizarán dos nuevas entrevistas en el marco de la causa. En paralelo, buscarán avanzar en la obtención de muestras de ADN de la hermana y del hijo de la víctima, con el objetivo de poder cotejarlas ante el eventual hallazgo de restos humanos en la zona, un sector donde los rastrillajes se están profundizando desde las últimas horas.