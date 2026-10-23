Detuvieron a un médico en Esquel acusado de mantener cautivos a su pareja y sus tres hijos

Un médico jubilado de 71 años fue detenido en la ciudad chubutense de Esquel, acusado de privación ilegítima de la libertad y abandono de persona agravado por el vínculo, luego de que su pareja y sus tres hijos fueran rescatados en condiciones críticas de salud y aislamiento.

Un médico fue detenido por privar de la libertad a su familia en Chubut

NA detalló que la investigación comenzó el 10 de octubre, a partir de las denuncias de vecinos que alertaron sobre un intenso “olor a muerto” proveniente de la vivienda, el aislamiento extremo del inmueble y la falta de contacto social de los menores.

El operativo se concretó en una propiedad ubicada en el Pasaje La Cascada al 663 y fue encabezado por la procuradora de Fiscalía Cecilia Bagnato y la funcionaria Mónica Caveri. Al llegar, el hombre se atrincheró durante varias horas y se negó a colaborar, hasta que los efectivos lograron reducirlo.

En el interior, encontraron a la mujer y a los tres niños en condiciones de extrema vulnerabilidad, con desnutrición y graves dificultades de comunicación. La familia permanecía en la penumbra, según la agencia de noticias.

El 20 de octubre, el Servicio de Protección de Derechos y el Equipo Técnico Interdisciplinario habían elaborado un informe de riesgo urgente. Tras el rescate, las autoridades judiciales y sanitarias activaron protocolos de asistencia médica y psicológica para las víctimas.