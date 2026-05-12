Invierno 2026 en la Patagonia: qué hacer en Esquel, el pueblo en el que venden pases de esquí desde $100.000

La ciudad cordillerana de Esquel ya empezó a palpitar el invierno 2026 con la apertura de la venta anticipada de pases para el centro de esquí La Hoya.

Esquel vive un otoño lleno de colores y se prepara para una nueva temporada de invierno con propuestas que mezclan nieve, naturaleza, aventura y cultura. Rodeada de montañas y bosques, la ciudad aparece como uno de los destinos más completos de la Patagonia para quienes buscan experiencias diferentes durante los meses fríos.

Esquiar en La Hoya

A pocos kilómetros de la ciudad, el Centro de Actividades de Montaña La Hoya se consolida como uno de los centros de esquí más destacados del país. En estos días, lanzó oficialmente su tarifario para la temporada 2026. Con el foco puesto en la planificación anticipada, el pase diario se posiciona como uno de los más competitivos de la región.

Gracias a su orientación sur, mantiene nieve seca y compacta durante gran parte de la temporada, incluso hasta septiembre. El complejo cuenta con 30 pistas para distintos niveles, medios de elevación renovados y propuestas para quienes tienen un primer contacto con la nieve.

Tras el éxito de la primera etapa de preventa del Flexi Pass en febrero, La Hoya habilitó ahora la comercialización del pase diario esquiador, fijando su valor en 100.000 pesos. El año pasado, el mismo pase estaba a $80.000.

Los valores para esquiar este invierno

Pase Diario: 100.000 pesos.

Flexi Pass (5 días): 400.000 pesos (disponibilidad sujeta a cupos de preventa).

Infantes (hasta 5 años): Acceso sin cargo (solo presencial en boletería).

Chipcards: Tienen un costo de $7.000.

Canales de venta: Únicamente a través de la web oficial, donde se obtiene un código QR para retirar el pase en los Pickup Points de la base o en la terminal de ómnibus de Esquel.

Parque Nacional Los Alerces

La propuesta de invierno en Esquel se complementa con gastronomía, excursiones, el histórico tren La Trochita y la cercanía al Parque Nacional Los Alerces, uno de los grandes atractivos de la Patagonia.

Uno de los grandes imperdibles de la región es el Parque Nacional Los Alerces, declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO. A solo 33 kilómetros de Esquel, el parque protege más de 259.000 hectáreas de lagos, montañas y bosques nativos.

Entre las excursiones imperdibles aparece la visita al Alerzal Milenario, donde sobreviven ejemplares de alerces con más de 2.000 años . También sobresalen las navegaciones por el lago Menéndez y las excursiones hacia el glaciar Torrecillas.

El parque ofrece además senderos para todos los niveles, avistaje de aves y propuestas de aventura como canopy en los bosques.

Viajar en La Trochita

La propuesta de invierno en Esquel se complementa con gastronomía, excursiones, el histórico tren La Trochita y la cercanía al Parque Nacional Los Alerces, uno de los grandes atractivos de la Patagonia.

Otra de las experiencias más emblemáticas es subir a La Trochita, el histórico tren patagónico a vapor considerado único en el mundo. El recorrido atraviesa paisajes de estepa y montaña en vagones centenarios que conservan la esencia ferroviaria de otra época. Durante el invierno, los viajes adquieren un encanto especial con la nieve cubriendo los alrededores y el humo de la locomotora destacándose entre el paisaje patagónico.

Descubrir los senderos

La ciudad también es elegida por los amantes del trekking y las caminatas. Esquel cuenta con más de 20 senderos habilitados que permiten recorrer bosques, lagunas y cerros.

Entre los más conocidos aparecen los recorridos en la Reserva Natural Urbana Laguna La Zeta, la Laguna Willimanco, el Cerro 21 y el Cerro La Cruz. Muchas de estas propuestas pueden seguirse a través de la guía digital “Esquel en Zapatillas”.

Conocer la ruta galesa

A solo 25 kilómetros, Trevelin ofrece una experiencia cultural diferente marcada por la herencia galesa.

Las tradicionales casas de té, los viñedos australes y sitios como el Museo Molino Nant Fach forman parte de un circuito que mezcla historia y gastronomía.

Con propuestas para aventureros, familias y amantes de la naturaleza, Esquel vuelve a posicionarse este invierno como una de las grandes puertas de entrada a la Patagonia.

Cómo llegar a Esquel

Esquel se sitúa en el noroeste de la cordillera de Chubut y es la ciudad cabecera de la región. Desde Buenos Aires existen 6 vuelos directos semanales, y desde Córdoba comenzará a operar un vuelo directo desde el 3 de julio. Esta conexión aérea se concretará los días lunes y jueves; los lunes, de Esquel a Córdoba y los días jueves desde Córdoba a Esquel.



También se puede viajar en vehículo terrestre, con la posibilidad de recorrer la mítica Ruta 40 Turística y sus paisajes patagónicos, ya sea en vehículo particular o en autobús de línea. Desde Neuquén, está a 724 km (8h 43min en auto).



Para consultar por alojamientos y experiencias, y para tener un diálogo personalizado, comunicate con la Subsecretaría de Turismo de Esquel al +54 9 2945 529616



Sitio web: https://www.esquel.tur.ar/



