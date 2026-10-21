Desaparición de la docente Nancy Godoy: detuvieron a una pareja por presunto encubrimiento en Corrientes

La causa por la desaparición de la docente de Nancy Godoy en la provincia de Corrientes tiene nuevos avances ante la detención de un matrimonio por presunto encubrimiento y de este modo ya son tres los arrestados en la investigación.

En la búsqueda hoy se sumará un helicóptero a las tareas de rastrillajes. Se habla de un posible femicidio.

Desaparición de Nancy Godoy: quiénes son los nuevos detenidos

Las nuevas detenciones ocurrieron el martes por la noche en la ciudad de Esquina tras la declaración de urgencia de la mujer que vio a la docente por última vez. Se trata de Rosa Leguizamón y su pareja, Nahuel Rojas, sospechados de encubrimiento agravado, quienes se suman a Ernesto Ezequiel Bordón, indicó Noticias Argentinas.

Dichas actuaciones fueron ordenadas por los fiscales Javier Mosquera y Andrea González ante presuntas contradicciones detectadas durante la pesquisa y otros elementos que la Justicia busca esclarecer. Fuentes judiciales citadas por Infobae señalaron que «no descartan agravar la acusación hacia una posible condición de partícipes de femicidio”.

Leguizamón es una puestera de la zona que le facilitaba un caballo a la docente y solía acompañarla hasta la escuela rural donde trabajaba. En este sentido, se trataría de la última persona que la vio.

De este modo, ya son tres los sospechosos que se encuentran detenidos en la investigación por la desaparición de Godoy.

Mientras avanzan los trabajos de la fiscalía, continúan los operativos de búsqueda y se informó que en las próximas horas se unirá al rastrillaje un helicóptero.