Los detuvieron en un control sobre la Ruta 22 y encontraron 182 kilos de carne transportados irregularmente

El operativo se realizó sobre la Ruta 22, a la altura del kilómetro 1216,5, en Cipolletti. Foto: gentileza.

Un control vehicular sobre la Ruta Nacional 22 terminó con el decomiso de 182 kilos de productos cárnicos que eran trasladados de manera irregular en una camioneta que viajaba desde Neuquén hacia Cipolletti.

El procedimiento se realizó el viernes, alrededor de las 10.35, a la altura del kilómetro 1216,5. En ese sector, efectivos del Cuerpo de Seguridad Vial de Cipolletti llevaban adelante controles preventivos e identificación de personas cuando detuvieron una Citroën Berlingo conducida por un hombre de 28 años.

Durante la inspección del sector de carga, los policías detectaron una importante cantidad de productos cárnicos transportados de manera irregular. Ante esa situación, dieron intervención a personal de Abasto Municipal para verificar las condiciones del traslado y determinar las medidas correspondientes.

Qué productos decomisaron en Cipolletti

Tras la inspección, los agentes municipales constataron la irregularidad y dispusieron el decomiso de la mercadería. El cargamento estaba compuesto por:

50 kilos de grasa bovina.

130 kilos de cortes de carne.

2 kilos de chacinados.

En total, se decomisaron 182 kilos de productos cárnicos.

La mercadería quedó resguardada en bolsas precintadas para su posterior disposición legal. Además, el personal municipal labró el acta de infracción correspondiente.