Roca: dos jóvenes fueron detenidos tras una persecución en moto con un arma y droga

Atraparon en Roca a dos ocupantes de una moto con un arma y droga. Foto: prensa policía de RN.

Un joven de 24 años fue detenido y un adolescente de 16 quedó demorado este sábado en General Roca, luego de una persecución policial que terminó con el secuestro de armas y droga. El procedimiento estuvo a cargo de efectivos de la Comisaría 3°.

El episodio comenzó cuando los policías realizaban recorridas preventivas y observaron a los dos ocupantes de una moto que circulaban por calle Chubut. Al llegar a la esquina con Resistencia, los motociclistas advirtieron la presencia del patrullero, desoyeron las señales sonoras y luminosas y escaparon a alta velocidad.

Durante la fuga, realizaron maniobras evasivas e incluso circularon en contramano por calle Posadas antes de continuar hacia el oeste. Finalmente, los efectivos lograron interceptarlos en la intersección de Formosa y La Plata.

Qué encontraron durante la requisa

Al identificar y requisar a los ocupantes, los agentes encontraron que el conductor, de 24 años, llevaba entre sus prendas un arma de fuego, un arma blanca y envoltorios con marihuana. Al adolescente de 16 años también le hallaron dosis de la misma sustancia.

En el lugar trabajaron el Gabinete de Criminalística y el área de Toxicomanía, que realizaron las pericias correspondientes.

Qué pasó con los dos jóvenes

Por disposición de la fiscal de turno, se iniciaron actuaciones judiciales contra el adulto por una presunta infracción al artículo 189 bis del Código Penal, referido a delitos vinculados con armas.

En tanto, el adolescente fue entregado al personal de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF).