Taparon las cámaras de seguridad y con un boquete robaron una escribanía de Roca

Policías de la comisaría Tercera investigan el robo a una escribanía de Roca. Los delincuentes, realizaron un boquete, taparon las cámaras de seguridad y desactivaron las alarmas para poder ingresar.

Según fuentes cercanas al caso, todo ocurrió esta madrugada y el robo fue descubierto recién por la mañana cuando llegaron las empleadas de la escribanía.

Los investigadores creen que fueron dos o más personas las que cometieron el atraco. Además de que se trató de ladrones que estaban bien equipados para ingresar.

Los delincuentes taparon con poliuretano las cámaras de seguridad y también desactivaron el sistema de alarma. El boquete lo realizaron en una de las chapas del techo y una vez dentro revolvieron todo el lugar y se llevaron dinero en efectivo.

Si bien no está confirmada la suma, no sería un gran monto. Lo que llamó la atención de los uniformados fue la forma de trabajar de estos ladrones que no solo taparon las cámaras sino que desactivaron la alarma. Por esto los propietarios no fueron alertados y recién se enteraron cuando las empleadas ingresaron y vieron los destrozos en la oficina.

Personal de la comisaría Tercera y del Gabinete de Criminalística investigan el caso.