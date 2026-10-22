Tensión en Ciudad de Buenos Aires: en un enfrentamiento, presos tomaron de rehén a un policía

Un violento enfrentamiento entre internos en la Alcaidía 1 de la Ciudad de Buenos Aires terminó con un efectivo policial tomado de rehén y movilizó a distintas fuerzas de seguridad. El episodio ocurrió en la dependencia ubicada en Lavalle al 400, donde trabajaban equipos especiales para restablecer el orden.

Tensión en una comisaría de Buenos Aires por un violento enfrentamiento entre detenidos

Según informaron fuentes policiales a Infobae, no había peligro de fuga y, hasta el momento, no se habían reportado heridos. Sin embargo, videos difundidos por LN+ muestran al uniformado rodeado de detenidos y a otro interno tendido en el suelo, presuntamente lesionado. En las grabaciones, los presos reclaman la presencia de un fiscal.

Al lugar acudieron ambulancias del SAME, dotaciones de Bomberos y efectivos de la Policía de la Ciudad. También intervinieron integrantes de la División de Operaciones Especiales (DOEM), un negociador, psicólogos y personal del Departamento de Operaciones Urbanas de Contención (DOUC).

El episodio se produjo en medio del traslado de detenidos de la cárcel de Villa Devoto al nuevo penal de Marcos Paz.

Las alcaidías porteñas registraron otros incidentes recientes. En diciembre de 2024, 17 presos escaparon de la Alcaidía 9, en Liniers. En enero de 2025, otra revuelta fue controlada en Versalles. Además, en marzo de 2023, siete detenidos tomaron de rehén a un policía en la Alcaidía 1 Bis, quien finalmente resultó ileso.