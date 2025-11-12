Cultura, tango y sabor: las claves que llevaron a la ciudad de Buenos Aires a ser la más atractiva del mundo

La Ciudad de Buenos Aires fue distinguida como el destino turístico más atractivo del mundo, según los prestigiosos Wanderlust Reader Awards 2025. La capital argentina logró este reconocimiento internacional por primera vez, posicionándose en el tope del ranking global. Esta importante clasificación es elaborada por la influyente revista británica especializada en viajes Wanderlust.

El galardón, que marca un hito para la ciudad, se anunció en una ceremonia especial celebrada en la National Gallery de Londres. La votación reunió la opinión de más de 200.000 lectores de todo el mundo. Este logro representa un avance significativo, dado que en la edición anterior Buenos Aires había ocupado el sexto lugar del listado.

La revista Wanderlust detalló diversos factores que impulsaron el ascenso de la capital argentina en la percepción internacional. Entre ellos, destacó la «energía creativa» de sus barrios y la constante renovación de su propuesta cultural. Esta oferta cautiva tanto a turistas como a residentes con opciones variadas.

¡Orgullo nacional!: la clave del éxito de Buenos Aires en la elección

Asimismo, la publicación especializada resaltó el resurgimiento de las milongas y salas de tango, elementos emblemáticos de la identidad porteña. La escena gastronómica también fue valorada por una nueva generación de chefs que está redefiniendo la cocina argentina. Estos factores contribuyen a la riqueza de la experiencia turística.

La diversidad de actividades durante todo el año también fue clave en el reconocimiento. La ciudad cuenta con más de 7.000 locales gastronómicos, 287 teatros, 380 librerías y 150 museos. El informe también subrayó la hospitalidad de los porteños, su valioso patrimonio arquitectónico y la vibrante vida nocturna.

Desde la organización Visit Buenos Aires, encargada de la promoción turística de la ciudad, celebraron con entusiasmo el premio. Afirmaron que esta distinción es el resultado de un «trabajo sostenido» para posicionar la capital como un destino de clase mundial. Busca consolidar la «marca Buenos Aires» en el mapa global del turismo.

El galardón también fortalece la estrategia de internacionalización que impulsa el Gobierno porteño. Esta iniciativa se enfoca en atraer visitantes que buscan experiencias auténticas, culturales y gastronómicas en la Argentina. La distinción contribuye a la visibilidad y el atractivo de la región a nivel internacional.

Otros destinos también fueron reconocidos en el ranking de Wanderlust. Japón se llevó el premio como el país más atractivo del mundo. Italia fue elegida como el mejor destino europeo, y Estambul fue destacada como la ciudad más deseada de Europa. La revista Wanderlust, con más de 238.000 lectores y un popular podcast de viajes, lleva 24 años realizando estos premios.