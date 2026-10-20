Triple crimen en Monte Grande: investigan si un hombre mató a su pareja, su hijo de 11 años y a su madre

Un hombre de 50 años es investigado como presunto autor de un triple homicidio ocurrido en Monte Grande, partido bonaerense de Esteban Echeverría. Las víctimas fueron su pareja, de 43 años; el hijo de ambos, de 11; y su madre, de 73. Horas después, el sospechoso fue encontrado muerto en Burzaco y los investigadores analizan si se trató de un suicidio.

El caso se conoció tras un llamado al 911 por una emergencia de salud en una vivienda de la calle Los Claveles al 700. Cuando los efectivos ingresaron al inmueble, encontraron a Laura Susana Prediguer, de 43 años, sin vida en el comedor. En una habitación estaba el cuerpo de su hijo, Santino Santillán, de 11.

Hallaron una escopeta junto a uno de los cuerpos

En la habitación donde fue encontrado el niño, la Policía secuestró una escopeta de doble caño. El arma quedó a disposición de Policía Científica, que deberá determinar mediante peritajes si fue utilizada en los ataques.

La investigación también llegó a una vivienda lindera, conectada por el mismo terreno y con salida hacia la calle Alfonso Amat. Allí, en la cocina, los investigadores encontraron muerta a Susana Castillo Toscanini, de 73 años, madre del hombre señalado como presunto agresor.

El sospechoso también fue encontrado muerto

Mientras se realizaban las primeras diligencias en Monte Grande, la Policía vinculó los hechos con la muerte de Damián Darío Santillán, de 50 años, registrada cerca de las 7.30 en la avenida Monteverde y Vallejos, en Burzaco. El hombre tenía domicilio en la vivienda donde se encontraron dos de las víctimas.

Según los primeros datos reunidos, Santillán y Prediguer mantenían una relación desde hacía unos 20 años y tenían un único hijo en común. Los investigadores también analizan un mensaje que el hombre habría enviado a un familiar antes de morir.

En la causa interviene la UFI N° 1 descentralizada de Esteban Echeverría, a cargo de la fiscal Ana Río. La investigación continúa y se esperan los resultados de las autopsias y de los estudios sobre el arma secuestrada para establecer las circunstancias de las muertes.