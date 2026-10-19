Secuestraron metanfetamina, marihuana y hongos durante una fiesta electrónica en Fernández Oro

El procedimiento incluyó la incautación de sustancias ilícitas. Foto Ministerio de Seguridad y Justicia de Río Negro.

Un operativo preventivo de la Policía de Río Negro en una fiesta electrónica de Fernández Oro terminó con el secuestro de metanfetamina, marihuana y hongos alucinógenos. Como resultado del procedimiento, cinco personas mayores de edad quedaron imputadas en una causa federal por presunta infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes 23.737.

Los controles se realizaron en los accesos al evento, donde el personal policial efectuó registros para detectar el ingreso de sustancias ilegales. La investigación quedó a cargo de la Justicia Federal, que deberá establecer las circunstancias del caso y las eventuales responsabilidades penales.

Cómo fue el operativo antidrogas

El procedimiento se desarrolló de manera coordinada entre la Delegación de Toxicomanía y Leyes Especiales de Cipolletti, la Comisaría 26° de Fernández Oro y la Unidad Fiscal Federal de Roca.

Según la información oficial, el dispositivo incluyó controles y registros de personas que ingresaban a la fiesta. Durante esas tareas, los efectivos detectaron distintas sustancias y las secuestraron, con intervención de la Justicia Federal.

La medida se implementó ante la convocatoria de este tipo de eventos, que reúnen a una importante cantidad de jóvenes. No se informaron las cantidades de las sustancias incautadas ni las circunstancias particulares en las que fueron encontradas.

Interviene la Justicia Federal de Roca

A partir de los resultados del procedimiento, intervino el Área de Atención Inicial de la Unidad Fiscal Federal de Roca. Se iniciaron actuaciones judiciales por presunta infracción a la Ley 23.737 y cinco personas mayores de edad quedaron imputadas.

El operativo se enmarca en las acciones preventivas que lleva adelante el Ministerio de Seguridad y Justicia de Río Negro, a través de la Policía provincial, para detectar la circulación de estupefacientes y reforzar los controles en eventos de concurrencia masiva.

La causa deberá avanzar para determinar las circunstancias de los hechos y las posibles responsabilidades de las personas involucradas.