Secuestraron metanfetamina, marihuana y hongos durante una fiesta electrónica en Fernández Oro
Un operativo de la Policía de Río Negro en una fiesta electrónica de Fernández Oro terminó con el secuestro de metanfetamina, marihuana y hongos alucinógenos. Cinco mayores quedaron imputados en una causa federal por drogas.
Un operativo preventivo de la Policía de Río Negro en una fiesta electrónica de Fernández Oro terminó con el secuestro de metanfetamina, marihuana y hongos alucinógenos. Como resultado del procedimiento, cinco personas mayores de edad quedaron imputadas en una causa federal por presunta infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes 23.737.
Los controles se realizaron en los accesos al evento, donde el personal policial efectuó registros para detectar el ingreso de sustancias ilegales. La investigación quedó a cargo de la Justicia Federal, que deberá establecer las circunstancias del caso y las eventuales responsabilidades penales.
Cómo fue el operativo antidrogas
El procedimiento se desarrolló de manera coordinada entre la Delegación de Toxicomanía y Leyes Especiales de Cipolletti, la Comisaría 26° de Fernández Oro y la Unidad Fiscal Federal de Roca.
Según la información oficial, el dispositivo incluyó controles y registros de personas que ingresaban a la fiesta. Durante esas tareas, los efectivos detectaron distintas sustancias y las secuestraron, con intervención de la Justicia Federal.
La medida se implementó ante la convocatoria de este tipo de eventos, que reúnen a una importante cantidad de jóvenes. No se informaron las cantidades de las sustancias incautadas ni las circunstancias particulares en las que fueron encontradas.
Interviene la Justicia Federal de Roca
A partir de los resultados del procedimiento, intervino el Área de Atención Inicial de la Unidad Fiscal Federal de Roca. Se iniciaron actuaciones judiciales por presunta infracción a la Ley 23.737 y cinco personas mayores de edad quedaron imputadas.
El operativo se enmarca en las acciones preventivas que lleva adelante el Ministerio de Seguridad y Justicia de Río Negro, a través de la Policía provincial, para detectar la circulación de estupefacientes y reforzar los controles en eventos de concurrencia masiva.
La causa deberá avanzar para determinar las circunstancias de los hechos y las posibles responsabilidades de las personas involucradas.
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