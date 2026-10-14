Un adolescente fue baleado en una escuela y debió ser operado

Investigan si un estudiante hirió accidentalmente a un amigo al mostrarle un arma en una escuela. Foto: NA

Un alumno de 18 años fue baleado este miércoles por un compañero de 17 dentro de la Escuela N°58 de González Catán, en el partido bonaerense de La Matanza. El joven recibió disparos en el abdomen y en uno de sus brazos, por lo que fue trasladado de urgencia a un hospital, donde debió ser intervenido quirúrgicamente.

Un alumno baleó a un compañero dentro de una escuela

Según detalló Infobae, el episodio ocurrió en uno de los baños del establecimiento, ubicado en la intersección de Cayetano Donizetti y Esteban de Luca y Patrón. Tras un llamado al 911 a las 12.56, efectivos policiales llegaron al lugar, pero la víctima ya había sido trasladada por docentes en un vehículo particular.

Según fuentes policiales citadas por el medio nacional, el arma utilizada sería una pistola calibre 22. El adolescente señalado como autor de los disparos fue demorado.

Antes de ingresar al quirófano, el herido habría dicho que el otro joven era su amigo y que los disparos se produjeron accidentalmente mientras le mostraba el arma. Esa versión aún no fue corroborada.

La investigación quedó a cargo del fiscal Marcelo Germinario, de la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil N°2 de La Matanza.