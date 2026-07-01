El estudiante baleado fue evaluado en Neuquén y será operado la semana próxima

En el Cpem N° 6 están suspendidas las clases desde la tarde del martes. (Foto: Andrea Vazquez)

El adolescente herido de un disparo en el aula del Cpem N° 6 de Cutral Co fue sometido a una evaluación quirúrgica en el hospital Castro Rendón de Neuquén, este miércoles y luego regresó a la ciudad. Se programó una operación para la semana próxima. Mientras tanto, su familia radicó la denuncia policial por el hecho que se desencadenó. En la escuela no habrá clases -en principio- hasta el jueves aunque puede extenderse un día más para establecer las medidas a adoptar.

Hoy se llevaron adelante reuniones entre directivos y funcionarios del Consejo Provincial de Educación y el equipo técnico.

El parte médico que se emitió el miércoles por la tarde, confirmó que el adolescente fue evaluado por especialistas en miembros superiores en el hospital Castro Rendón de Neuquén. Luego regresó a Cutral Co. Se informó que será sometido a una intervención quirúrgica para «los días 8 o 9 de julio» en el hospital central de la capital neuquina.

Se indicó que el paciente «continúa bajo seguimiento interdisciplinario y tratamiento médico».

El fuerte impacto que causó en la comunidad este hecho obligó a que las autoridades educativas se movilizaran hasta Cutral Co para brindar contención y coordinar los pasos a seguir. El estudiante de 13 años herido por el disparo fue derivado hoy hasta el hospital Castro Rendón y luego regresó.

La herida con orificio de entrada y salida -el disparo le entró en el antebrazo izquierdo– fue atendida en el hospital de Complejidad Media de Cutral Co, donde fue derivado en ambulancia, la tarde del martes, cuando recién fue baleado y se iniciaba la jornada escolar. Fue provocada por un arma calibre 9 milímetros, según explicó la Policía, una vez que fue convocada y se logró su secuestro.

Este miércoles a la mañana lo trasladaron hacia la capital neuquina, donde fue atendido en el hospital central de la provincia y donde los especialistas examinaban su evolución.

En tanto, en la escuela secundaria, situada en la zona céntrica de Cutral Co, no hubo clases y tampoco abrirán las puertas al estudiantado mañana. En estas 48 horas, tanto el cuerpo directivo como el plantel docente y no docentes mantendrán reuniones con funcionarios provinciales para avanzar en las estrategias a seguir para volver a las aulas.

A Cutral Co arribó el director provincial de Nivel Secundario, Christian Widmann, quien junto a integrantes locales y de Neuquén del equipo de apoyo y orientación profesional a las instituciones educativas trabajan en el hecho que no tuvo consecuencias más graves, a pesar del contexto porque fue en el interior del aula donde estaban los estudiantes del curso.

Después de la trascendencia del hecho, dada la gravedad de lo ocurrido se había convocado a una reunión o manifestación frente al edificio escolar de parte de las familias del alumnado, lo que efectivamente no ocurrió en la mañana.

El estruendo en el aula

Por otra parte, la tía del adolescente lesionado fue la encargada de radicar la denuncia policial debido a que la madre se encontraba abocada a cuidar al adolescente.

Al momento de producirse el episodio, los estudiantes estaban en el aula cuando habían pasado unos pocos minutos del inicio de la actividad junto al docente. De pronto todos se vieron sorprendidos por un fuerte estruendo provocada por el disparo que provocó el arma calibre 9 milímetros.

Al alumno que efectuó el disparo fue individualizado de inmediato y entregado a sus familiares, a quienes se les informó sobre lo ocurrido. En ningún momento se trató de un enfrentamiento entre bandas o una acción dirigida a quien finalmente resultó herido, sino que pudo haber sido accidental.

Como se trata de dos adolescentes se informó a la Defensoría de los Derechos de la Niñez y Adolescencia, con asiento en Cutral Co para su intervención.