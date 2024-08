Alberto Fernández renunció a la presidencia del PJ tras la denuncia por violencia de Fabiola Yañez

Tras la denuncia por violencia de género que presentó en su contra su exesposa Fabiola Yañez y el escándalo de las imágenes junto a Tamara Pettinato en el despacho presidencial, Alberto Fernández oficializó su renuncia a la presidencia del Partido Justicialista este viernes.

Lo informó a través de una carta, donde señaló que ante «diversas manifestaciones periodísticas y la denuncia relacionada a cuestiones de género que son de público conocimiento y para no manchar los honores que merece» el partido, «tengo el deber político y moral de expresarme, aguardando que la situación se aclare«.

El ex jefe de Estado afirmó que «de ninguna manera» permitirá que «el gobierno aproveche esta denuncia en mi contra para ocultar los terribles problemas que tiene nuestro pueblo argentino«.

«Convencido que nuestra organizaciones partidaria no convalida el silencio y creyendo prudente no intervenir en ningún proceso judicial, siempre teniendo en alto el legado de Juan Domingo Perón y Eva Perón, con mucho dolor he decidido renuncia a la presidencia del Partido Justicialista Nacional», completó.

Alberto Fernández tiene nueva abogada tras la denuncia de Fabiola Yañez

El expresidente Alberto Fernández designó este viernes a la abogada Silvina Carreira que lo defenderá en la causa que le abrió Fabiola Yañez por violencia de género. Se trata de Silvina Carreira, a quien pidió que se la vincule “lo más pronto posible”.

Yañez, en tanto, ya había nombrado como su abogada a Mariana Gallego, especializada en derechos de familia, tras la desvinculación de Juan Pablo Fioribello, debido a la Ley de Código de Ética de la Abogacía de la Capital Federal.

La designación de Silvina Irene Carreira fue confirmada en una carta que el expresidente envió al juez Julián Ercolini, en cuyas manos había quedado la causa tras el sorteo realizado este mismo viernes. Ercolini ya intervenía en la causa desde el martes a la mañana, cuando Yañez se comunicó desde Madrid -donde vive junto a Francisco, el pequeño hijo que tuvo con Fernández- para desarchivar la carpeta.

En el sorteo, además, quedó vinculado el fiscal Ramiro González, que por estos días está siendo subrogado por Carlos Rívolo.