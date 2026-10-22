Aniversario de Cutral Co: Figueroa confirmó una autovía de circunvalación para la comarca petrolera

Una ruta de circunvalación para evitar el tránsito pesado por la zona, la construcción de dos escuelas secundarias, viviendas, un centro de salud, viviendas y la pavimentación de la Ruta 17 hacia Picún Leufú, fueron parte del paquete de anuncios que el gobernador Rolando Figueroa dejó a Cutral Co, en el aniversario 93°.

Se inauguró la remodelación a nuevo de la plaza de la Salud en el barrio 25 de Mayo, a pesar de la intensa lluvia. Por las razones climáticas no hubo desfile y el acto se hizo en un recinto cerrado.

El pronóstico se cumplió y el municipio dispuso que el acto central se hiciera en el gimnasio municipal Enrique Mosconi. «Acá estamos festejando una ciudad resiliente, que se ha caído y levantado sistemáticamente», sostuvo el intendente Ramón Rioseco. Destacó que «fuimos tercos los que nos quedamos y luchamos, y volvimos a construir una nueva ciudad», después de la privatización de YPF, en la década de los ’90.

Rioseco repasó las obras ejecutadas y que tienen un fuerte acento en la infraestructura para los diferentes barrios de la ciudad. Algunas de ellas, compartidas con el gobierno provincial. Subrayó el acento en la educación tanto en la construcción de ampliaciones como los convenios para la llegada de carreras terciarias y universitarias.

«Podemos tener gas, petróleo, El Mangrullo, pero lo más importante que debemos tener es la educación», señaló. Describió la tarea de los clubes que permiten revalorizar el deporte en la mayor cantidad de barrios posible. Rioseco dijo que se construirán 100 viviendas con recursos propios, producto del superávit fiscal que tiene el municipio y otras 150 más que se harán junto con Provincia.

Luego, el gobernador Rolando Figueroa, repasó cada una de las obras finalizadas en este año y las proyectadas. Sintentizó que Provincia volcó «200 millones de dólares en obras para esta ciudad y su vecina Plaza Huincul».

Figueroa se ayudó de la pantalla gigante que se montó el gimnasio para repasar los proyectos en marcha, las cifras detalladas en obras y las previstas. Una de las que se destacó fue la «doble vía la ruta de circunvalación de Plaza Huincul y Cutral Co para que los camiones no nos pasen más por el centro de la ciudad». Se ejecutarán 15 kilómetros que rodearán el norte de los ejidos urbanos.

En materia vial destacó la repavimentación de las Ruta 17 en el tramo comprendido con Picún Leufú y hacia el noreste, lo mismo se hará desde la comarca hasta Potezuelo Grande, para hacer los 61 kilómetros y vinculación con la ruta 7.

Se anunció la construcción de dos escuelas medias: un Cpem y otra técnica que se levantarán al sur y al norte de la Ruta 22. También se ampliarán las instalaciones del CPEM 20, y en Salud, se hará el servicio de Hemoterapia y de terapia intensiva. Dijo también que hay 236 personas que accedieron a los créditos hipotecarios que dispuso Provincia

Finalmente, Figueroa subrayó que «Neuquén está poniendo de pie a la Argentina y lo hacemos con mucho orgullo. Pero estamos convencidos que tiene que venir un reconocimiento para toda nuestra gente».

Hubo intercambio de regalos institucionales, se cortó la torta y se cantó el feliz cumpleaños. Luego, la comitiva se dirigió hasta el barrio 25 de Mayo donde, bajo la intensa lluvia, se dejó inaugurada la plaza de la Salud.