Cutral Co ante una oportunidad histórica: que alcance tiene el proyecto de GNL  

La audiencia pública se anunció para el ducto y poliducto se hará en noviembre (Foto: archivo)

La iniciativa que concita la atención de Cutral Co y su vecina Plaza Huincul está encaminada hacia el desarrollo que, de concretarse, permitirá ser el centro para la exportación del gas de Vaca Muerta, mediante el proceso de licuefacción.

El anuncio de la iniciativa denominada Argentina LNG que promueve YPF junto a sus socios encontró a las autoridades locales y provinciales con una expectativa puesta en su desarrollo. Se trata de procesar el gas natural como gas licuado y exportarlo.

Para ello, la Provincia dispuso tres bloques de áreas situadas en las cercanías de la comarca petrolera: Meseta Buena Esperanza I y II, Las Tacanas I y II, y Aguada Villanueva Norte.

El gobierno neuquino aprobó la ley 3566 que respalda la iniciativa. El esquema de trabajo indica las diferentes etapas hasta el 2030. De firmarse las inversiones, las primeras labores pueden comenzarse en el 2027.

Para el desarrollo técnico, se construirá una planta de tratamiento, un gasoducto y un poliducto. La primera se construirá a unos 20 kilómetros de Plaza Huincul. Su construcción representa casi el 40 % de la inversión total del proyecto, demandando cerca de 8.000 millones de dólares.

En cuanto al gasoducto permitirá transportar el gas natural tratado desde Meseta Buena Esperanza hasta la zona costera de Sierra Grande, en Río Negro.

La longitud total será de aproximadamente 526 kilómetros, de los cuales 82 kilómetros atravesarán territorio neuquino en áreas rurales de los departamentos Añelo y Confluencia. Tendrá una capacidad de transporte de 66 millones de metros cúbicos estándar por día.

El poliducto transportará condensados no estabilizados desde la planta de tratamiento en Neuquén hasta Sierra Grande.

Ya hubo una audiencia pública que detalló el estudio de impacto ambiental de la planta y el 3 de noviembre se hará la del gasoducto y poliducto.

«Cuidado, previsión y prudencia»

El intendente Ramón Rioseco señaló ante el anuncio de este proyecto que se debe tomar con «prudencia» y se debe «tener memoria porque tuvimos la huida de inversiones cuando la planta de fertilizantes se fue a Bahía Blanca».

Sostuvo que debe haber «previsión y prudencia. Están todas las condiciones dadas, pero necesitamos que se firme y se empiecen los primeros pasos».

Mientras tanto, la comunica impulsará el programa de capacitación de oficios para los vecinos, pero también hacia las pymes y empresas locales. «Debemos tener la ciudad preparada para albergar a otros vecinos que vendrán a trabajar por un tiempo en la construcción de una planta gigante que cuesta 8 mil millones de dólares», agregó.

«Estamos contentos, pero expectantes. Tenemos tanta reserva de gas comprobadas que necesitamos buscar el mecanismo de venta de gas, de lo contrario no lo podremos vender y necesitamos venderlo al mundo», concluyó .

Por otra parte, otros sectores de la comunidad se expidieron al respecto. Entre ellos, el Centro de Comerciantes e Industriales que se mostraron entusiasmados, aunque con la necesidad que se ocupe a las firmas locales para las diversas tareas.

Otra entidad, es una cámara que está en proceso de formación y que aglutina a empresarios de servicios locales también reclaman que se los tenga en cuenta a la hora de requerir mano de obra o maquinaria para los trabajos futuros.