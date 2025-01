Ascendió más del 70% del personal de Salud de Neuquén y mejora sus ingresos: un gremio a favor y otro con dudas

De los 11.000 trabajadores y trabajadoras que se desempeñan en los diferentes sectores de Salud de Neuquén, 8.000 subieron de nivel y 400 cambiaron de agrupamiento. Los cambios impactarán en los sueldos de este mes que percibirán en febrero. Además, se contempló la situación de quienes están a tres años de acceder a la jubilación. En el caso de registrarse omisiones se podrá hacer el reclamo. Desde el sindicato de profesionales, Siprosapune, se insistió en que no fueron convocados por el gobierno para la discusión.

Con el decreto que firmaron el gobernador Rolando Figueroa y el ministro de Salud, Martín Regueiro, se oficializó el cambio para las y los empleados del sistema de Salud neuquino.

Este miércoles, en el Centro Administrativo Ministerial -CAM- el gremio ATE hizo una asamblea para explicar los alcances de esta medida con sus afiliados. Mientras que Siprosapune, a pesar de los continuos reclamos para ser convidados a participar, no estuvo.

El Convenio Colectivo de Trabajo que está en marcha desde el 2018 fue modificado el año pasado. Se incluyeron sectores, según las funciones y la responsabilidad del cargo. «Teníamos cinco niveles y desde el año pasado tenemos seis. Antes de las fiestas empezamos a analizar a los 11.000 trabajadores de Salud teniendo en cuenta los requisitos como antigüedad, entre otros», dijo el dirigente de ATE, Juan Millapán a Diario RÍO NEGRO.

En este contexto, Millapán resaltó la situación de aquellos agentes que están pronto a jubilarse. Se acordó hacer el corte a los 57 años (se jubilan a los 60) para los varones y de 52 (acceden a los 55) para las mujeres, con 27 años de aportes. «Se tomaron algunos parámetros como los aportes para la caja jubilatoria que es el ISSN y, en ese sentido, hubo compañeros que cambiaron tres y cuatro niveles, de acuerdo a los requisitos», señaló.

Si el agente estuvo en otro área -Desarrollo Social, por ejemplo- pero está ahora en Salud, se lo incluye igual porque la caja jubilatoria es la misma. «En este grupo, hubo casos que accedieron entre tres y hasta cuatro niveles, así que estuvo muy bien», aclaró.

Hubo asamblea de ATE Salud para explicar los alcances del convenio (Foto: Gentileza)

Hubo 400 cambios en agrupamientos

Millapán indicó que el cambio de nivel se aplicó para el conjunto de empleados y empleadas: profesionales, no profesionales, administrativos, técnicos, asistentes de salud y operativos. Ese universo es el que suma los 11.000 agentes y de ellos, 8.000 cambiaron de nivel en la carrera. A la vez, hubo 400 cambios de agrupamientos, que es la vida laboral ‘vertical’ que tienen los agentes.

Para explicar los agrupamientos, el referente de ATE Salud puso de ejemplo al sector enfermería. Se inicia como auxiliar de Enfermería, si accede a otra formación es Enfermero Técnico y con la carrera universitaria se transforma en licenciado. En este caso, como se trata de un profesional asciende a un agrupamiento.

Entre los avances que se lograron está el reconocimiento de títulos que no estaban contemplados en la carrera laboral como: Técnicos en Farmacia; en Asistencia Dental; y técnicos y licenciados en Acompañante Terapéutico. Antes estaban encuadrados como Asistentes de la Salud, a pesar de que en muchos casos contaban con los títulos que los avalaban.

El decreto fue firmado por el gobernador Rolando Figueroa y el ministo de Salud, Martín Regueiro.

«El debate fue reconocer a aquellos compañeros y compañeras que tenían formación como técnico y licenciados», aclaró. Se evaluó también la antigüedad y después que se logró tener el listado, hubo auditoría de Hacienda porque «el cambio de agrupamiento o de categoría significa más plata».

En la asamblea de este miércoles, se informó que debido al proceso de análisis uno o por uno de los legajos, pudieron existir omisiones. Se estipuló junto con el ministro de Salud, Martín Regueiro cuál es la nota de reclamo y cómo se instrumentará, además de la fecha en que se deberán presentar en el caso de aquellos agentes que verificaran errores en las liquidaciones de enero a percibir en febrero.

Por otra parte, entre marzo y abril se comenzará a trabajar en la reglamentación definitiva que determinará que todos los años en una determinada fecha se pueda solicitar el cambio de nivel, una ve que reunan todos los requisitos.

Siprosapune no participó de la mesa. Foto: archivo Matías Subat

El cuestionamiento de Siprosapune

En tanto, el Sindicato de Profesionales de la Salud Pública de Neuquén recordó que no participaron en este trabajo de análisis, cambio de categorías y agrupamientos porque no fueron invitados, al no ser reconocidos por el Gobierno.

«No se trabajó con el sindicato que representa a los trabajadores profesionales, siendo el único que a lo largo de estos siete años hizo el reclamo por las recategorizaciones», destacó Juan Ferrari ante la consulta de Diario RÍO NEGRO. Subrayó que desde 2018 promueven un proyecto para la carrera sanitaria y que hay un proyecto en Legislatura que espera ser tratado.

Insistió que desde el sector que representa, esta modificación se hizo de forma inadecuada. Ferrari recordó que se inicia el séptimo año consecutivo sin que haya una mesa salarial propia como ocurre en otras áreas del Estado.

«Seguimos reclamando por una verdadera carrera profesional que va más allá de un cambio de categoría que tiene que ver con capacitación y formación continua, evaluada por las autoridades de Salud y que el proyecto está en Legislatura», apuntó.

Por otra parte, aclaró que este anuncio que se lo presenta como una mejora, en realidad, es una suerte de engaño porque: «es algo que se debería hacer años atrás y lo hacen ahora y de mala manera».

De la información que cuentan hasta ahora y que recién se constatará con el pago de los haberes en febrero, Ferrari explicó que se homogeneizó el pago de las guardias. «Se puso un valor común, pero es menor a lo que era el máximo, por ende los trabajadores verán disminuido su ingreso respecto a la tarea extraordinaria», concluyó.