Asspur rechazó la propuesta salarial del Gobierno de Río Negro y reclamó un sueldo inicial de $2 millones

La Asociación Sindical de Salud Pública de Río Negro (Asspur) rechazó la propuesta salarial del Gobierno provincial y reclamó una recomposición real de los ingresos de los trabajadores de la salud. Desde el gremio consideraron que el ofrecimiento resulta insuficiente frente al aumento del costo de vida y la pérdida del poder adquisitivo.

Según expresaron en un comunicado, la propuesta implica sumas de entre $80.000 y $110.000 por agente, a las que cuestionaron por su carácter no remunerativo. Desde Asspur señalaron que esos montos no constituyen un aumento salarial, ya que no se incorporan al salario ni garantizan una mejora sostenida de los ingresos.

«Los bonos no son aumento salarial»: el reclamo de Asspur por los sueldos de Salud

«Los bonos no son aumento salarial», afirmaron desde la organización sindical, que advirtió que los trabajadores enfrentan dificultades para cubrir sus necesidades básicas mientras sus ingresos continúan deteriorándose.

El gremio también cuestionó la modalidad de negociación salarial y sostuvo que no se deben aceptar propuestas que consideró insuficientes ni avanzar en acuerdos sin la participación de los trabajadores del sector.

Entre sus principales reclamos, Asspur exigió una recomposición salarial real, un salario mínimo inicial de $2.000.000 y el rechazo a los bonos no remunerativos como reemplazo de los aumentos salariales.

Además, reclamó la conformación de una paritaria específica de Salud con participación de los trabajadores del sistema público.

«Salud pública, salarios dignos y unidad en la lucha», concluyó la organización en su comunicado.

Cómo es la propuesta salarial del Gobierno de Río Negro

El 14 de octubre, el Gobierno de Río Negro presentó a los representantes de ATE y UPCN una propuesta de actualización salarial para el último tramo del año. El esquema contempla un incremento del 4,18% con los haberes de octubre, calculado a partir del promedio de las variaciones del Índice de Precios al Consumidor (IPC) nacional y de Viedma correspondientes a agosto y septiembre.

Además, el Ejecutivo provincial propuso una nueva actualización con los salarios de diciembre, que se calculará según el promedio de ambos índices de inflación de octubre y tendrá impacto en el medio aguinaldo. La oferta también incluye el pago de una suma extraordinaria durante el primer trimestre de 2027, cuyo monto se definirá en una próxima reunión antes de fin de año.

Por último, el Gobierno planteó mantener el mecanismo de actualización salarial por inflación durante 2027. La propuesta fue presentada en la Mesa de la Función Pública, en una negociación con los gremios estatales ATE y UPCN.