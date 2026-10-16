ATE aceptó la oferta salarial en Río Negro: qué aumentos habrá y qué pasará con el aguinaldo

ATE aprobó por amplia mayoría la propuesta salarial del Gobierno de Río Negro, que incluye actualizaciones por inflación y un bono de fin de año. Foto: ilustrativa.

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) de Río Negro aceptó por amplia mayoría la propuesta salarial presentada por el Gobierno provincial. La decisión se tomó durante un plenario del Secretariado Provincial, con la participación de representantes de las 13 seccionales que el gremio tiene en el territorio rionegrino.

El acuerdo contempla una actualización salarial para octubre y noviembre del 4,18%, calculada sobre el promedio de los índices de inflación nacional y de Viedma correspondientes a agosto y septiembre.

Además, se estableció una nueva actualización de los haberes de diciembre, que tomará como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de octubre. Este incremento tendrá impacto directo en el cálculo del medio aguinaldo de fin de año.

ATE acordó un bono de fin de año

Otro de los puntos centrales de la propuesta es el pago de un bono extraordinario de fin de año, en un contexto de aumento de los costos de los servicios públicos, los alquileres y los alimentos.

El monto del adicional todavía no fue definido. Según lo acordado, será establecido en una nueva reunión paritaria antes de finalizar el año.

Desde ATE señalaron que la propuesta incorpora los principales planteos formulados por el sindicato durante las últimas negociaciones, entre ellos la actualización de los salarios por inflación, el reconocimiento del incremento de los gastos esenciales y la necesidad de anticipar aumentos para mejorar el aguinaldo.

«La decisión de aprobar esta propuesta fue tomada colectivamente, con la participación de toda la conducción provincial y nuestras 13 seccionales. Logramos sostener la actualización de los salarios por inflación, incorporar un bono extraordinario y garantizar un aumento en diciembre que impactará en el aguinaldo», expresó Rodrigo Vicente, secretario general de ATE Río Negro.

El dirigente reconoció que todavía queda pendiente recuperar poder adquisitivo, pero consideró que el acuerdo permite avanzar en las demandas de los trabajadores y mantener abierta la discusión salarial.

El reclamo por el endeudamiento de los estatales

Más allá de la aceptación de la oferta salarial, ATE ratificó su reclamo para que el Gobierno provincial adopte medidas urgentes frente al creciente endeudamiento de los trabajadores estatales.

El sindicato pidió establecer límites efectivos a los descuentos por préstamos y créditos sobre los haberes, con el objetivo de resguardar el carácter alimentario del salario.

«Ahora es importante que el Gobierno también muestre la voluntad de avanzar en medidas que alivien el endeudamiento que tienen numerosos estatales y se puedan establecer quitas o renegociar los créditos oportunamente tomados», agregó Vicente.

Por último, el gremio reiteró el pedido de avanzar en el traspaso progresivo al salario básico de las sumas no remunerativas acordadas durante 2025, así como en el blanqueo de todos los conceptos que todavía se pagan bajo esa modalidad.