Biocombustibles: Diputados abrió el debate y las pymes reclaman cambios a la ley aprobada por el Senado

La Cámara de Diputados comenzó este martes el debate sobre la nueva Ley de Biocombustibles, en una discusión que enfrenta a las entidades empresarias que respaldan la media sanción del Senado con las pequeñas y medianas empresas de biodiesel que advierten sobre el riesgo de una mayor concentración del mercado. Las diferencias mantienen abierta la posibilidad de introducir modificaciones antes de su tratamiento en el recinto.

Biocombustibles: crecen los cuestionamientos al proyecto del Senado

La discusión se inició en una reunión informativa de la Comisión de Energía y Combustibles, con la participación de representantes de distintas cámaras empresarias. El proyecto aprobado por el Senado propone elevar gradualmente el corte obligatorio de biodiesel del 7,5% al 10% y el de bioetanol del 12% al 15%, un año después de la sanción de la ley.

Uno de los puntos más cuestionados es el esquema de transición previsto hasta 2036, que reducirá progresivamente la cuota reservada a las empresas no integradas y ampliará la participación de las compañías integradas, principalmente las grandes aceiteras.

Federico Martelli, director ejecutivo de la Cámara de Empresas Pymes Regionales Elaboradoras de Biocombustibles, cuestionó ese mecanismo. “Modernizar no es mandar a la quiebra a 25 pymes y concentrar el negocio en seis aceiteras”, sostuvo. En tanto, el diputado Eduardo Falcone, del Movimiento de Integración y Desarrollo, advirtió sobre las dificultades que tendrán las pequeñas firmas para competir con empresas de mayor escala.

Del otro lado, Patrick Adam, de la Cámara de Bioetanol de Maíz, defendió la iniciativa por su aporte a la soberanía energética, el empleo y el desarrollo federal. Sin embargo, también surgieron cuestionamientos de otros representantes sectoriales sobre el texto aprobado.

En paralelo, el debate abrió una disputa política en Córdoba por la autoría y el impulso de la reforma. El jefe del bloque libertario, Gabriel Bornoroni, atribuyó la iniciativa al presidente Javier Milei, mientras que los diputados del schiarettismo remarcaron que el texto fue modificado durante las negociaciones en el Senado y destacaron el desarrollo provincial de los biocombustibles.

La discusión continuará en Diputados, donde el oficialismo busca avanzar con el proyecto, aunque los reclamos de las pymes podrían complicar una aprobación sin cambios.