Brasil cruzó a Milei por sus acusaciones contra Lula y denunció una injerencia electoral

A cinco días del balotaje en Brasil, la Cancillería del gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva lanzó este martes un duro comunicado contra el presidente Javier Milei, luego de que el mandatario argentino insultara al líder del Partido de los Trabajadores (PT) y sugiriera que podría manipular los resultados electorales.

Brasil rechazó las acusaciones de fraude de Milei

“Constituyen un nuevo e inaceptable intento de injerencia externa en el proceso democrático brasileño”, sostuvo el Ministerio de Relaciones Exteriores, conducido por Mauro Vieira, en referencia a los cuestionamientos de Milei al Poder Judicial y al sistema de voto electrónico, según detalló La Nación.

La diplomacia brasileña también acusó al jefe de Estado argentino de repetir “mentiras difundidas por quienes perdieron las elecciones y protagonizaron el fallido golpe militar” de 2023, en alusión a los sectores alineados con Jair Bolsonaro, padre de Flávio Bolsonaro, el candidato respaldado por Milei.

El mandatario argentino había calificado a Lula de “zurdo ladrón” en la red social X, tras cuestionar declaraciones del presidente brasileño sobre la jornada laboral y las tareas de cuidado. Además, insinuó que podría haber fraude electoral.

La Cancillería brasileña defendió la seguridad del voto electrónico y remarcó que observadores internacionales avalaron el sistema durante la primera vuelta.

“La decisión sobre el futuro de Brasil corresponde exclusivamente al pueblo brasileño”, concluyó el comunicado, en medio de una nueva escalada diplomática entre ambos países.