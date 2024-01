Cortés afina detalles para avanzar con su ordenanza de emergencia en el municipio de Bariloche

Aunque dejó pasar varias semanas para evitarse pasos en falso, el Ejecutivo municipal de Bariloche mantiene su plan de promover una ordenanza de emergencia, con el fin de afrontar la crisis de las cuentas públicas y darle también respuesta más ágil a la demanda de tierras y viviendas.

El intendente Walter Cortés brindará hoy más detalles sobre el cuadro económico que encontró en el municipio y ya tendría listos para enviar al Concejo los proyectos de emergencia económica y habitacional.

Lo usual es que los gobiernos se aseguren ese tipo de herramientas al inicio de su gestión. Pero el actual gobierno municipal, que asumió el 8 de diciembre, dejó pasar unos cuantos días, a riesgo de que el receso legislativo los obligue a esperar más de la cuenta.

El jefe de Gabinete, Héctor Leguizamón Pondal, dijo que las conversaciones internas son permanentes y también los “ajustes” sobre las características de la emergencia que piensan impulsar, porque no tienen mayoría en el Deliberante (apenas tres concejales sobre once) y les resulta indispensable “generar los consensos”, para no fracasar en el intento.

“Queremos avanzar sobre bases ciertas, hay que persuadir y conservar el diálogo -dijo el jefe de Gabinete-, y para lograr la aprobación de la Emergencia es necesario llevar números concretos y verificables”.

Esas precisiones surgirían recién hoy. Leguizamón reconoció que la relación con la oposición, especialmente con JSRN -que fue gobierno hasta hace poco y que también tiene tres concejales- los obliga a ser cautos, porque la realidad indicaría que el Estado del municipio “no es tan exitoso como lo habían planteado”.

El presidente del Concejo Municipal, Gerardo del Río, también aludió a la prudencia con la que eligieron manejarse, porque “el Concejo está muy dividido y hay que salir a buscar el acompañamiento de dos o tres bloques”.

Coincidió en que la opción de la emergencia sigue en pie y el proyecto está en elaboración. Del Río trabaja en tándem con el Ejecutivo y dijo que en algún momento barajaron la posibilidad de adherir a la emergencia provincial, pero luego prevaleció el criterio de diseñar una con características propias.

El intendente había asegurado varias veces antes de asumir que junto al presupuesto 2024 y la reforma fiscal enviaría al Deliberante el primer día las emergencias habitacional y vial. Pero con el correr de las jornadas esa idea mutó y se dio cuenta que necesitaba antes que nada una emergencia económica, como la que suelen demandar todos los gobiernos al entrar en funciones, y más en tiempos de crisis.

El recuerdo de la agitada sesión del 2015

El intendente anterior, Gustavo Gennuso, demandó su propia ordenanza de emergencia económica, administrativa, social y de servicios en 2015, al iniciar su primer período, y la aprobación terminó en un escándalo. La dura oposición del Soyem se hizo sentir durante la sesión, que derivó en gritos, forcejeos e incluso volaron copas y una jarra de vidrio, que lastimaron a una concejal.

El rechazo gremial se debía a que Gennuso incluyó en su proyecto varias cláusulas que le permitían reubicar personal, cambiar horarios y “toda otra medida que juzgue conveniente para la mejor prestación de los servicios públicos”.

Del Río aclaró que esta vez no ocurrirá nada de eso porque la emergencia versión Cortés “bajo ningún punto de vista va a condicionar derechos laborales”. En principio establecería una moratoria o blanqueo tributario, una flexibilización para contrataciones, para la relación con proveedores y otras normas administrativas destinadas a enfrentar la crisis. Aunque el texto no está cerrado.

En el caso de la emergencia habitacional, la intención del gobierno es agilizar trámites y destrabar la aprobación de nuevos loteos privados.

Del Río dijo que buscarán avanzar con el proyecto este mes, aunque con escasa probabilidad de que puedan aprobarlo en una sesión extraordinaria, que se convocaría después del 20, para tratar el presupuesto y las nuevas ordenanzas fiscal y tarifaria. “Si es necesario se puede convocar a otra extraordinaria antes del 1 de marzo”, cuando se inicia el período legislativo 2024, sostuvo el concejal.