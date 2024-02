Crudo diagnóstico sobre la situación del Correo Argentino en Neuquén

En Piedra del Águila, los muebles que oficiaron de casillas de correo se deterioran al aire libre. La primera estafeta de Añelo se intenta trasladar a un contenedor. Desde hace 20 años que Correo Argentino no entrega ropa a sus empleados. Se cerraron las delegaciones de Plaza Huincul y 25 de Mayo, La Pampa. El edificio central de Neuquén no tiene calefacción, tiene serios signos de deterioro y donde funciona el centro de distribución no tiene conexión a servicios.

El secretario General de la Asociación Argentina de Trabajadores de las Comunicaciones, Sandro Castro, llegó a la conclusión que el correo “parece un cascarón vacío” y cuestionó severamente a las autoridades de las anteriores gestiones por actuar en función de su vaciamiento.

Dijo que su radio de acción es desde Choele Choel hasta Las Ovejas y hasta Piedra del Águila. Aseguró que, como aun el gobierno nacional no designa representantes de la firma en la región, aún reviste funciones el anterior delegado.

Juan Franco de Piedra on line encontró que los muebles del Correo Argentino en Piedra del Águila están abandonados al aire libre.

Contó que el negocio de la paquetería, el correo, solo mantiene la recepción, porque las otras dos partes: transporte y entrega, están en manos privadas.

Cuestionó que no hubo renovación de flota automotriz y recordó que fue un correo privado el que efectuó la distribución de las vacunas contra el Covid durante la pandemia.

“Es por mala administración, es una empresa testigo y el déficit que dicen que tenemos no es por los trabajadores”, definió el representante de los trabajadores del correo.

Precisó que, en lugar de priorizar el tren para traer paquetes de Buenos Aires, se utilizan camiones cuyo flete es diez veces más elevado y puso de relieve la reconversión de ser postal a una empresa de logística, especialmente en pandemia.