Cuestionaron el “uso desmedido del agua” para el fracking en Vaca Muerta

“Puedo anticipar que lo que he visto supera todo lo que yo me había imaginado: conozco la actividad petrolera desde hace mucho tiempo atrás, yo he trabajado en la actividad petrolera y lo que he encontrado es algo que supera con creces lo que se puede ver en una actividad petrolera convencional. Por ejemplo: el uso desmedido del agua. No hay agua para los seres humanos, sean indígenas o no indígenas, no hay agua para los seres no humanos, los animales, y esa agua que queda está tremendamente contaminada”.

Esa fue una de las conclusiones que mencionó Alberto Acosta, uno de los integrantes del Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza, luego de culminada la recorrida por Añelo y Sauzal Bonito.

El economista ecuatoriano es uno de los jueces que llegó la semana pasada a la provincia de Neuquén, para conocer los impactos ambientales que produce la actividad hidrocarburífera, con eje en Vaca Muerta.

Se trata de un tribunal ético, ya que sus resoluciones no son vinculantes.

En este caso en la quinta sesión que se llevó a cabo en Santiago de Chile, en diciembre de 2019, se planteó la preocupación por las consecuencias dañosas derivadas del proyecto Vaca Muerta. Fue entonces que para colectar evidencia, los jueces y las juezas organizaron esta visita.

Hoy mantuvieron una reunión con el gobernador Omar Gutiérrez, quien los recibió en su despacho pero evitó fotografiarse con la delegación o emitir una opinión sobre el encuentro.

“El gobernador ha sido amable en recibirnos, ha escuchado los puntos de vista que se ha dado ahí en la reunión, pero obviamente es una provincia que es petrolera y en cuyo plan no se encuentra un manejo adecuado del ambiente. Hemos escuchado los avances que han hecho en materia de derechos, aunque nosotros fuimos muy claros de que en territorio mapuche nosotros no hemos visibilizado eso”, planteó Acosta.

Afirmó que el mandatario no tomó ningún compromiso, pero pidió al tribunal que regresara luego del 16 de abril, que se realizarán las elecciones generales. “Por lo pronto no quiso presentarse con nosotros públicamente porque el tema ambiental parece que no está en la prioridad de su campaña”, sostuvo.

A partir de esta visita, se elaborará un informe cuyos resultados preliminares serán presentados mañana, a partir de las 10, en la Cámara de Diputados de la Nación. También se remitirá a las autoridades provinciales, y a la Confederación Mapuche de Neuquén, que es una de las organizaciones anfitrionas junto a la APDH y al Observatorio Petrolero Sur.

El paso siguiente es elaborar un veredicto que se pone a consideración de la asamblea de jueces y juezas, que tiene a más de 60 integrantes de renombre internacional como Cormac Cullinan o Boaventura de Sousa Santos.

“Esperamos que esta sentencia sirva, por un lado para concientizar a la sociedad, para movilizar en algo la conciencia de los gobernantes, que muchas veces es difícil, si no imposible, y sobre todo que sirva de elemento para las luchas de las comunidades”, indicó el juez.

Y agregó: “luchas que, como aquí lo ha planteado el pueblo indígena, mapuche, que nos parece fundamental, tiene como punto de partida la defensa de la vida, la defensa de sus territorios, la defensa del agua, la defensa de la salud, la defensa de la convivencia armónica entre seres humanos y no seres humanos, en donde no se puede sacrificar en ningún momento la dignidad”.

La secretaria del tribunal, Natalia Greene, dijo que si bien esta es la primera vez que toman un caso de Argentina, han interpelado a empresas internacionales que desarrollan su actividad en el país como Chevron -por las consecuencias de su accionar en la amazonía ecuatoriana- y Total en Francia.