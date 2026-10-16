Cumbre de gobernadores: Kicillof cuestionó el rumbo de Milei y reclamó una Argentina más integrada

El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, cuestionó este viernes la orientación económica y política del Gobierno nacional y reclamó una estrategia de desarrollo que priorice la integración territorial, la planificación y los intereses del país. Lo hizo durante la Cumbre Federal de Logística, organizada por el Consejo Federal de Inversiones (CFI), en un panel compartido con otros mandatarios provinciales.

Kicillof cuestionó el modelo de Milei

“Se está discutiendo dónde nos vamos a ubicar en la cadena alimenticia: si la Argentina va a ser presa o si va a participar de los lugares donde se acumula”, sostuvo Kicillof según Infobae, al plantear sus reparos sobre el rumbo de la administración de Javier Milei.

El mandatario bonaerense también cuestionó los vínculos internacionales del Gobierno y advirtió sobre los riesgos de subordinar las decisiones nacionales a intereses externos. “No podemos pensar que el interés nacional va a tener su mejor evolución si se somete a intereses que no son propios”, afirmó, en referencia a la relación de la Casa Rosada con Estados Unidos.

En ese marco, reclamó una planificación que permita reducir las desigualdades entre las provincias y fortalecer el desarrollo productivo. “Es fundamental que tengamos un plan que permita una Argentina más integrada y una Argentina más federal”, señaló.

Kicillof también apuntó contra la paralización de las obras públicas financiadas por la Nación y sostuvo que sus efectos alcanzan al conjunto de los distritos. “Y hoy estamos sufriendo todos la interrupción de toda la obra pública desde el nivel nacional”, concluyó.

Sus críticas se produjeron mientras el Gobierno busca cerrar acuerdos políticos con los gobernadores para avanzar con la reforma electoral y consolidar apoyos legislativos de cara al próximo año.