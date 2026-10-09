Crece la tensión entre Axel Kicillof y el cristinismo por la candidatura de Cristina Kirchner

La interna del peronismo bonaerense sumó un nuevo capítulo de enfrentamientos luego de que Carlos Bianco, jefe de Gabinete de Axel Kicillof, pusiera en duda su alineamiento con una eventual candidatura de Cristina Kirchner. Desde La Cámpora lo acusaron de debilitar la unidad y deslizaron que su postura responde a los intereses políticos del gobernador.

Escala la interna en el PJ: el cristinismo acusa a Kicillof de buscar ventaja electoral

“Habrá que discutirlo el año próximo”, afirmó Bianco al ser consultado sobre la posibilidad de respaldar a la expresidenta si cambia su situación judicial. El funcionario sostuvo que durante este año no se debatirán candidaturas y que, en 2027, el peronismo deberá evaluar quién tiene mayor representación política y electoral.

Además, consideró que un eventual dictamen del Consejo de Derechos Humanos de la ONU sobre la situación de Cristina Kirchner no sería vinculante para la Justicia argentina.

Las declaraciones provocaron una dura respuesta del exsenador Martín Doñate, quien calificó de “deleznables” los posicionamientos de Bianco y advirtió que se está convirtiendo en “un gran problema para la unidad nacional”. El dirigente defendió la libertad de la exmandataria y sostuvo que su situación judicial condiciona el derecho de los argentinos a elegirla.

También cuestionó la posibilidad de llegar a 2027 con Cristina presa e inhabilitada, al considerar que eso afectaría la legitimidad democrática. En la misma línea, el diputado provincial Facundo Tignanelli sugirió que quienes hablan de una imposibilidad jurídica de participación electoral se beneficiarían políticamente de su detención.

En el cristinismo interpretan que Bianco expresó en público lo que Kicillof piensa en privado: que la situación judicial de la expresidenta podría favorecer una candidatura presidencial del gobernador.

La disputa se suma a las diferencias por la conducción del PJ bonaerense y el rol de Máximo Kirchner. Aunque Kicillof ratificó el acuerdo previsto, la nueva escalada volvió a exponer las dificultades para alcanzar la unidad del peronismo.