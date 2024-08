Daniela Rucci criticó la visita de Javier Milei a Neuquén: «El interés tiene que ver con la cuestión empresarial y no con lo social»

El presidente Milei no se reunirá con representantes de la provincia de Neuquén. Foto: Archivo.

La diputada provincial por el MPN Daniela Rucci contó a RÍO NEGRO RADIO las reacciones de su espacio y el resto del arco político de Neuquén a la visita de Javier Milei a Vaca Muerta. Contó que no hubo invitaciones de parte del presidente y criticó que solamente se reunirá con empresarios.

«No habían oficialmente invitaciones de hecho teníamos entendido hasta ayer que ni siquiera el gobernador había sido invitado a participar del recorrido solamente iba a darle la bienvenida». Además, contó que la comitiva de Milei no invitó al espacio oficialista de Figueroa ni a ningún otro signo político.

El presidente sobrevolará en helicóptero la zona de Vaca Muerta. Al respecto, Rucci se refirió a las necesidades de la población en esa área, que podría ver el presidente Milei en su recorrido: «si sobrevolas y ni hablar si lo transitas de manera terrestre, se pueden ver todas las necesidades que hay en la zona y justamente que tienen que ver con conectividad, con infraestructura de servicios, con soluciones habitacionales, con desempleo, con demanda de trabajo.»

Respecto a la falta de voluntad del presidente para reunirse con representantes políticos de Neuquén y el enfoque más empresarial de este viaje, dijo que entiende «que es porque seguramente muchos podríamos manifestar todas estas cuestiones que sabemos que son necesarias para la zona y que requieren de una mirada más integral y por supuesto mucho más urgente«.

Ante la interrogante de Sergio Arregui en torno a si ella cree que el presidente abordará las problemáticas de la región, la diputada por el MPN expresó: «A las pruebas me remito. No estamos teniendo una una reunión por lo menos en este sentido con el presidente, así que entiendo que que el interés tiene que ver con la cuestión empresarial y no con lo social«.