Día de la Lealtad: el PJ comparó la situación de Cristina Kirchner con la proscripción de Perón y reclamó su libertad

El Partido Justicialista (PJ) comparó este sábado la situación judicial de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner con la proscripción de Juan Domingo Perón y convocó a la militancia a “luchar y construir las condiciones políticas necesarias” para conseguir su libertad. El pronunciamiento se difundió en el marco de la conmemoración del Día de la Lealtad Peronista.

El PJ comparó la situación de Cristina con la proscripción de Perón

En un comunicado, el partido recordó el 17 de octubre de 1945, cuando miles de trabajadores marcharon a Plaza de Mayo para reclamar la liberación de Perón. “Ese día nació el peronismo”, destacó el texto, que planteó que “hoy la historia vuelve a interpelarnos”.

La declaración sostuvo que Cristina Kirchner permanece “detenida en San José 1111”, en referencia a su domicilio, y cuestionó las restricciones al régimen de visitas. También calificó de “sin pruebas” la condena contra la exmandataria y afirmó que la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos constituye “el verdadero objetivo de la persecución”.

“No se trata de justicia: se trata de proscripción”, enfatizó el PJ, al denunciar que se busca impedir que la expresidenta vuelva a ser elegida.

Finalmente, convocó a organizaciones, trabajadores y sectores democráticos a asumir una “responsabilidad histórica” para reclamar su libertad y el fin de la proscripción.