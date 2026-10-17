Día de la Lealtad: Kicillof reivindicó a Cristina Kirchner y llamó a construir una alternativa para 2027

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, reivindicó este sábado a Cristina Fernández de Kirchner, cuestionó al gobierno de Javier Milei y convocó al peronismo a construir una alternativa electoral para 2027. “Cuenten conmigo para poner el cuerpo, para recorrer el país”, afirmó durante un acto por el Día de la Lealtad en González Catán, partido de La Matanza.

Día de la Lealtad: Kicillof reclamó unidad

Según Infobae, el mandatario cerró el encuentro organizado por el PJ bonaerense, acompañado por la vicegobernadora Verónica Magario, el intendente Fernando Espinoza y otros dirigentes políticos y sindicales.

Kicillof sostuvo que la expresidenta está “injustamente presa por defender nuestras banderas” y definió al Gobierno nacional como “la expresión más payasesca de la derecha internacional”.

También cuestionó la política económica de Milei y advirtió sobre la dependencia externa. “Argentina no puede recibir órdenes del extranjero”, expresó. Además, defendió la justicia social: “Sin justicia social no hay libertad verdadera: hay privilegios, hay explotación y desigualdad”.

El gobernador presentó la gestión bonaerense como “un escudo y red” frente a las medidas nacionales y mencionó la continuidad de la obra pública, la apertura de centros universitarios y la reposición de medicamentos que, según afirmó, había retirado la Nación.

Sin embargo, advirtió que las respuestas provinciales no alcanzan para resolver los problemas del país. Por eso, convocó a ampliar el espacio y acercarse a quienes votaron a Milei y se sienten defraudados.

“Tenemos la obligación de crear esa alternativa que les permita crear un camino hacia el futuro”, sostuvo, y vinculó la conmemoración del 17 de octubre con la disputa presidencial de 2027.

Magario pidió construir liderazgos desde las bases, mientras Espinoza respaldó a Cristina Kirchner y reclamó unidad para conformar un frente electoral amplio.