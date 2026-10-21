Discapacidad, tierras y deudas: las pulseadas que ponen a prueba al Gobierno en el Congreso

Con un temario caliente y algunas incógnitas abiertas, arrancó la sesión de la Cámara de Diputados donde La Libertad Avanza buscará aprobar sus proyectos sobre discapacidad, morosidad familiar e inviolabilidad de la propiedad privada, con la Ley de Tierras adentro. El recinto se abrió a las 12.20 con 130 presentes y la jornada se extenderá durante unas 17 horas.

Jornada maratónica: sesión en Diputados por discapacidad, morosidad y Ley de Tierras

En la sesión también se votará un proyecto del PRO para penalizar el vandalismo rural, clave para el interior productivo de Córdoba; y otra iniciativa sobre trazabilidad de medicamentos que surgió tras la crisis del fentanilo adulterado y cosechó aval unánime en comisiones.

El oficialismo logró abrir el recinto sin dificultades, con presentes de La Libertad Avanza, el PRO, la UCR, parte de Provincias Unidas y de otras bancadas provinciales. Entre los cordobeses de Martín Llaryora solo faltó el exgobernador Juan Schiaretti.

La jornada representa un desafío para el bloque liderado por el cordobés Gabriel Bornoroni, que tendrá que defender sus cambios de postura tanto en discapacidad como con la Ley de Tierras, dos temas que le trajeron dolores de cabeza al Gobierno.

Ley de Tierras

El primer punto de la agenda es la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. Se trata del proyecto del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, que pretendía originalmente derogar la Ley de Tierras. Ese capítulo fue retirado bajo presión en el Senado, que dio media sanción a principios de agosto.

Ya en Diputados, el oficialismo pegó un volantazo: repuso la Ley de Tierras tal como regía desde 2011 y eliminó el artículo 154 del DNU 70/23, que derogaba esa misma norma, con el objetivo de dejar a salvo el decreto del rechazo total de la oposición. Por eso, el proyecto volvería al Senado para su sanción definitiva.

El texto además busca agilizar los desalojos por ocupaciones ilegales o mora en el pago de alquileres; restringir las expropiaciones de empresas; y actualizar el Registro de Propiedad del Inmueble. No obstante, esos temas ni siquiera llegaron a ser debatidos en Diputados, donde la Ley de Tierras se llevó toda la atención.

Discapacidad

Otro tema caliente es el de discapacidad. La pulseada es entre dos propuestas: la de la oposición, que prorroga la Ley de Emergencia hasta el 31 de diciembre de 2027; y la que elaboró el bloque de La Libertad Avanza para transformar esa Emergencia en una ley permanente, en otro giro de 180 grados que despierta desconfianzas.

El secretario de Hacienda, Carlos Guberman, blanqueó en la Comisión de Presupuesto que el Gobierno no apoya el “dictamen superador” del oficialismo, aunque en el bloque dan por cerrados los cortocircuitos. El presidente de la Cámara baja, Martín Menem, transmitió a los aliados que la ley no será vetada por Javier Milei, luego de llevar la inquietud a la Mesa Política.

Los bloques dialoguistas también reclamaron que la promulgación de la norma sea en 30 días, y que se elabore un cronograma de pago a prestadores por las compensaciones adeudadas. El oficialismo se habría comprometido a plasmar ese esquema en la reglamentación, no en la letra del proyecto.

Vandalismo rural

Otro punto de la sesión será el del vandalismo rural. Es un proyecto del PRO que sanciona con penas de prisión tanto la intrusión en establecimientos rurales como el daño a insumos o infraestructura. El dictamen tendrá correcciones en el recinto y su autor, el pampeano Martín Ardohain (PRO), espera cosechar una buena cantidad de votos, incluso de parte del kirchnerismo.

El proyecto reprime con prisión de hasta un año a la persona que invada ilegalmente un establecimiento rural o sus dependencias, con un agravante de hasta dos años cuando el ingreso obstaculice la actividad o genere peligro.

A su vez, las penas por daños a materias primas o infraestructura rural serán de hasta ocho años, y habrá multas de hasta 12 veces el valor del daño. Si el hecho es cometido por tres o más personas de manera coordinada, si provoca la pérdida total de la producción o intermedia la violencia, la pena será de hasta 10 años.

Morosidad

El último tema de la jornada será el de morosidad familiar, donde el Gobierno sí logró mantener una línea discursiva. La propuesta de los libertarios incluye educación financiera y medidas de prevención y transparencia, pero no resuelve el problema de las deudas actuales porque parte de la idea de que la cuestión debe saldarse “entre privados”.

En cambio, la oposición propone un plan de refinanciamiento por un plazo de 180 días, para deudas totales de hasta dos Canastas Básicas Totales correspondientes al Hogar 2 ($3,2 millones a valores actuales), con condonación total de punitorios.

Según un informe difundido días atrás por el Banco Central (BCRA), en agosto la morosidad se ubicó en el 12,81%, lo que implica una leve baja de 0,13 puntos con relación a julio.