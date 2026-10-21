Revés para el mega DNU: Diputados vota restituir el límite a la compra de tierras por parte de extranjeros

En una jugada para blindar el DNU 70/23, el oficialismo tomó la agenda en la Cámara de Diputados. Tras vaciar la sesión de la semana pasada, La Libertad Avanza (LLA) impuso una mega sesión para debatir bajo sus propias reglas tres temas incómodos para la Casa Rosada: el sobreendeudamiento familiar, las pensiones por discapacidad y la compra de tierras por parte de extranjeros.

Para asegurar los votos del PRO, la UCR y las bancadas provinciales, incluyendo el peso clave de los legisladores patagónicos y del norte que actúan como árbitros, el Gobierno aceptó restituir la Ley de Tierras sancionada en 2011 y dar marcha atrás con el feroz ajuste en discapacidad previsto en el borrador presupuestario. «Fue perder lo menos para ganar lo más», resumieron desde la cúpula libertaria para justificar el giro.

Sin embargo, el Gobierno trazó una línea roja infranqueable en el debate por la morosidad. Negados a intervenir en acuerdos «entre privados», los libertarios bloquearon los pedidos opositores para poner topes a las tasas de interés o establecer refinanciaciones forzosas.

El proyecto oficialista que bajará al recinto se limitará a exigir mayor educación financiera y a imponer controles más estrictos contra los abusos y estafas en las plataformas de crédito digital.

El minuto a minuto desde Diputados Qué se trata: el límite a la venta de tierras y los temas clave de la sesión de hoy Desde las 12:00, la Cámara de Diputados se convierte en el escenario de una votación decisiva. El oficialismo pondrá sobre la mesa el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, una iniciativa que llega con un giro político inesperado: la restitución de los límites para que los extranjeros compren tierras rurales.





Este límite no es un dato menor. La comisión encargada del proyecto reincorporó exactamente la misma restricción que el presidente Javier Milei había eliminado de un plumazo a través del mega DNU 70/2023. La iniciativa ya cuenta con media sanción del Senado y su aprobación marcaría un fuerte retroceso para la desregulación total que buscaba el Gobierno.





Para desactivar a la oposición, La Libertad Avanza armó un temario amplio que mezcla proyectos propios y ajenos. La hoja de ruta de la sesión incluye:





-Emergencia en Discapacidad: el debate por los fondos para pensiones y prestadores.

–Morosidad familiar: la respuesta legislativa ante la crisis de sobreendeudamiento en los hogares.

-Vandalismo rural: el endurecimiento de las penas en el Código Penal para proteger al sector agropecuario.

–Medicamentos: la creación de un nuevo sistema de trazabilidad para remedios de alto riesgo. Revés para el mega DNU: qué cambia con la restitución de la Ley de Tierras El oficialismo tuvo que ceder ante la presión de la UCR y bloques aliados para modificar el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. La jugada central consiste en incorporar un capítulo que desactiva la desregulación total del mercado de tierras impuesta por Javier Milei a principios de año.



En concreto, la modificación técnica impacta en dos frentes:



-Artículo 38: Anula directamente el artículo 154 del DNU 70/2023 con el que se había derogado la Ley de Tierras.

–Artículo 39: Restablece la legislación original, fijando nuevamente topes estrictos a la compra de campos por parte de capitales extranjeros.



Si la Cámara Baja aprueba hoy esta modificación, el freno a la extranjerización será un hecho y el proyecto deberá regresar al Senado para su revisión final. A qué hora empieza la sesión en Diputados El reloj parlamentario comenzará a correr a las 12:00 de este miércoles. Con el sonido de la chicharra en la Cámara Baja, el oficialismo dará inicio a una sesión maratónica que promete extenderse, sin pausas, hasta la madrugada del jueves. La Libertad Avanza buscará blindar la votación de su temario en las primeras horas de debate, antes de que el cansancio o las fugas de último minuto pongan en riesgo los acuerdos sellados con la oposición dialoguista.

Claves del «toma y daca» en el recinto este miércoles