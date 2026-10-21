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Revés para el mega DNU: Diputados vota restituir el límite a la compra de tierras por parte de extranjeros
En una jugada para frenar a la oposición, La Libertad Avanza impuso su propio temario y buscará aprobar hoy sus proyectos sobre discapacidad y deudas familiares evitando declarar la "emergencia". La sesión incluye fuertes guiños al campo y se definirá voto a voto con los bloques provinciales.
En una jugada para blindar el DNU 70/23, el oficialismo tomó la agenda en la Cámara de Diputados. Tras vaciar la sesión de la semana pasada, La Libertad Avanza (LLA) impuso una mega sesión para debatir bajo sus propias reglas tres temas incómodos para la Casa Rosada: el sobreendeudamiento familiar, las pensiones por discapacidad y la compra de tierras por parte de extranjeros.
Para asegurar los votos del PRO, la UCR y las bancadas provinciales, incluyendo el peso clave de los legisladores patagónicos y del norte que actúan como árbitros, el Gobierno aceptó restituir la Ley de Tierras sancionada en 2011 y dar marcha atrás con el feroz ajuste en discapacidad previsto en el borrador presupuestario. «Fue perder lo menos para ganar lo más», resumieron desde la cúpula libertaria para justificar el giro.
Sin embargo, el Gobierno trazó una línea roja infranqueable en el debate por la morosidad. Negados a intervenir en acuerdos «entre privados», los libertarios bloquearon los pedidos opositores para poner topes a las tasas de interés o establecer refinanciaciones forzosas.
El proyecto oficialista que bajará al recinto se limitará a exigir mayor educación financiera y a imponer controles más estrictos contra los abusos y estafas en las plataformas de crédito digital.
El minuto a minuto desde Diputados
Qué se trata: el límite a la venta de tierras y los temas clave de la sesión de hoy
Este límite no es un dato menor. La comisión encargada del proyecto reincorporó exactamente la misma restricción que el presidente Javier Milei había eliminado de un plumazo a través del mega DNU 70/2023. La iniciativa ya cuenta con media sanción del Senado y su aprobación marcaría un fuerte retroceso para la desregulación total que buscaba el Gobierno.
Para desactivar a la oposición, La Libertad Avanza armó un temario amplio que mezcla proyectos propios y ajenos. La hoja de ruta de la sesión incluye:
-Emergencia en Discapacidad: el debate por los fondos para pensiones y prestadores.
–Morosidad familiar: la respuesta legislativa ante la crisis de sobreendeudamiento en los hogares.
-Vandalismo rural: el endurecimiento de las penas en el Código Penal para proteger al sector agropecuario.
–Medicamentos: la creación de un nuevo sistema de trazabilidad para remedios de alto riesgo.
Revés para el mega DNU: qué cambia con la restitución de la Ley de Tierras
En concreto, la modificación técnica impacta en dos frentes:
-Artículo 38: Anula directamente el artículo 154 del DNU 70/2023 con el que se había derogado la Ley de Tierras.
–Artículo 39: Restablece la legislación original, fijando nuevamente topes estrictos a la compra de campos por parte de capitales extranjeros.
Si la Cámara Baja aprueba hoy esta modificación, el freno a la extranjerización será un hecho y el proyecto deberá regresar al Senado para su revisión final.
A qué hora empieza la sesión en Diputados
Claves del «toma y daca» en el recinto este miércoles
- Tierras: se anula la desregulación de Javier Milei y se vuelve al tope del 15% para la extranjerización de campos rurales.
- Discapacidad: el oficialismo frena su propio recorte, mantiene las pensiones no contributivas atadas a la inflación y permite que sean compatibles con un trabajo formal (hasta dos salarios mínimos).
- Guiño al interior: para seducir a las provincias, se apuró en comisiones la ley de biocombustibles que aumenta los cortes de bioetanol y biodiésel.
- Seguridad: avanza el endurecimiento del Código Penal para castigar con mayor dureza el vandalismo rural.
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