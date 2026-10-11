Distancia en Casa Rosada: los cruces que reavivaron la tensa interna entre Karina Milei y Santiago Caputo

La paz interna en La Libertad Avanza pende de un hilo. Después de casi cinco meses de una tregua forzada tras el polémico «affaire Rufus», las cúpulas del Gobierno nacional vuelven a enfrentarse. Un cruce reactivó la fricción histórica entre el ala política de Karina Milei —respaldada por la familia Menem— y el escuadrón digital de Santiago Caputo, autodenominado como «Las Fuerzas del Cielo».

El pacto original de no agresión consistía en no invadir territorios: los tuiteros no se metían en la rosca legislativa, y los armadores tradicionales no cuestionaban el mundo digital. Sin embargo, en los últimos días, tres episodios rompieron esa frágil armonía:

El recambio generacional tras el triunfo de la derecha en Brasil.

Las listas electorales para 2027.

La postura ante el conflicto en Medio Oriente y la conducción de la AFA.

El espejo de Brasil y el estallido en redes

La chispa que encendió la pradera llegó desde el país vecino. Tras el contundente triunfo de los aliados de Jair Bolsonaro en Brasil, la joven militancia digital de Santiago Caputo —encabezada por figuras como el legislador bonaerense Agustín Romo— reclamó por la falta de espacios de poder para la juventud libertaria durante las elecciones del año pasado.

Desde el karinismo lo sintieron como un ataque directo. La diputada nacional Romina Diez, espada de la Secretaria General de la Presidencia en Santa Fe, salió al cruce y fue blanco de furibundos ataques por parte de los tuiteros libertarios.

La disputa escaló hacia lo personal. Un referente del mundo digital apuntó sin piedad contra los jóvenes armadores del karinismo: «Quisieron copiarnos y no les salió. Los cielistas hicimos un grupo de élite y nos sacaron del medio. Ahora nos quieren copiar, pero son nuestro Temu. No tienen aura».

La pelea de fondo: las listas 2027 y la AFA

El enojo de los «cielistas» está directamente atado a su exclusión de las futuras boletas electorales. Desde el entorno de Karina Milei anticipan un escenario hostil para los tuiteros de cara al recambio legislativo de 2027. «No tienen en cuenta que el año que viene puede estar todavía más complicado porque van a haber menos espacios. Muchos de los nuestros reeligen y hay acuerdos políticos que respetar», sentenciaron.

El cortocircuito no es solo generacional, sino ideológico y de gestión.

En la militancia digital acusan a los Menem de accionar en contra de los deseos del Presidente. El caso más claro es el fútbol: mientras Javier Milei busca intervenir o desarmar el poder de Claudio «Chiqui» Tapia en la AFA, la mesa política del karinismo tiende puentes y ayuda al dirigente deportivo.

A esto se sumó un viejo pase de facturas vinculado a la religión. El influencer Daniel Parisini («Gordo Dan») volvió a cruzar a los Menem por sus vínculos con el mundo islámico, recordando el enfrentamiento público que mantuvo en diciembre pasado con Zulemita Menem.

Aunque los máximos referentes intentan apaciguar las aguas y sostienen que los roces son opiniones «a título personal», la guerra fría en el corazón de Casa Rosada volvió a activarse.