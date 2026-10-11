Las «batallas incómodas» que enfrenta Javier Milei en su camino a la reelección en 2027: de la economía a la Corte Suprema

Javier Milei asistirá al evento tras el tenso momento por la soberanía de las Islas Malvinas (Foto: Reuters)

La gestión de Javier Milei ingresó en una etapa de recalibración total. Con el horizonte electoral de 2027 marcando el pulso, la administración libertaria enfrenta una semana de ruidos internos, alarmas en la economía real y frentes de conflicto abiertos tanto en el plano judicial como en el terreno religioso.

El tablero de control de la Casa Rosada hoy monitorea cuatro batallas ineludibles que definirán la continuidad de LLA en el oficialismo.

El temblor económico del Gobierno y el traspié del economista Alberto Ades

El síntoma más evidente de este reacomodamiento ocurrió en el corazón mismo del poder. El Presidente abrió el juego interno al invitar a exponer a la reunión de Gabinete al economista Alberto Ades, un confeso crítico de la rigidez monetaria actual.

La jugada desató un terremoto inmediato en el Palacio de Hacienda. Ades advirtió públicamente que la política monetaria funciona como un «obstáculo para bajar la inflación» y alertó sobre el achicamiento de la pequeña industria, lo que enfureció al ministro Luis Caputo.

Según Infobae, la tensión obligó al economista invitado a apagar el incendio por WhatsApp con el titular de Economía: «Si metí la pata, me disculpo».

Como medida de contención, Milei validó en Olivos junto a Patricia Bullrich la necesidad de implementar modificaciones «quirúrgicas» en el rumbo productivo, ante un mercado que proyecta un magro crecimiento del 1,4% para 2026.

El espejo de las elecciones 2026 en Brasil

La urgencia por mostrar resultados en la calle tiene un motivo geopolítico reciente. El oficialismo tomó nota del contundente triunfo de los aliados de Jair Bolsonaro en Brasil, que dejó dos grandes lecciones para el ecosistema libertario:

La microeconomía define: la victoria derechista demostró que el bolsillo de los votantes importa mucho más que los discursos ideológicos. La reacción tardía de Lula da Silva subiendo subsidios no alcanzó, un dato que el ala política de Milei utiliza para reclamar medidas urgentes que dinamicen el consumo.

la victoria derechista demostró que el bolsillo de los votantes importa mucho más que los discursos ideológicos. La reacción tardía de Lula da Silva subiendo subsidios no alcanzó, un dato que el ala política de Milei utiliza para reclamar medidas urgentes que dinamicen el consumo. El poder de los influencers: el armador digital Daniel «Gordo Dan» Parisini destacó el arrasador triunfo de Nikolas Ferreira, impulsado por sus 22 millones de seguidores en Instagram. Con un padrón local donde el 53% de los votantes tiene menos de 40 años, las redes serán la trinchera principal para armar las listas de 2027.

El oxígeno de la Corte y la fragilidad del DNU 70

En el plano judicial, el Gobierno logró esquivar un golpe institucional de proporciones. La Corte Suprema de Justicia repuso la vigencia de la Ley de Tierras argumentando razones ambientales, desactivando de inmediato una sesión especial en el Congreso que amenazaba con voltear el corazón jurídico del DNU 70.

Sin embargo, el durísimo voto en disidencia del juez Carlos Rosenkrantz expuso una interna en el máximo tribunal. La tregua judicial es frágil: la Corte ya tiene en gateras definir la inconstitucionalidad de la reforma laboral, especialmente la prohibición de las cuotas solidarias sindicales, manteniendo en alerta roja a Balcarce 50.

La salud del Papa y un frente espiritual en suspenso

El cuarto flanco de máxima sensibilidad se trasladó al plano religioso. El papa León XIV anunció que será intervenido quirúrgicamente en los próximos días en Roma tras detectársele un nódulo pulmonar.

La noticia suma un alto grado de incertidumbre a su anunciada visita a la Argentina para noviembre. El evento ya venía precedido de fuertes cruces con el arzobispado porteño —que advirtió sobre una «Argentina herida»— y con la propia Casa Rosada, que organiza los actos en el Palacio Libertad excluyendo a la oposición y preparando, como contrapeso diplomático, la futura visita del dirigente estadounidense JD Vance.