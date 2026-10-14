El aumento bimestral de octubre de los estatales de Río Negro será del 4,18% y un inicio trabado en la paritaria docente

Inicio de la paritaria docente, con una quincena de miembros de la Unter que, luego, Educación cuestionó y la reunión quedó en suspenso. Foto: Pablo Leguizamón.

El aumento salarial de octubre para los estatales de Río Negro será del 4,18%. Ese número es el cálculo de actualización fijada por paritaria y se precisó después que la Provincia difundió este miércoles el índice de inflación de septiembre de Viedma.

Las negociaciones del gobierno y los gremios se iniciaron, aunque en Trabajo se complicó por el grupo numeroso de la Unter que Educación objetó para la discusión. Una quincena de dirigentes ingresó y, tras un inicial intercambio, los funcionarios se alejaron del salón mientras pidieron a la representación de Trabajo que se garantice paridad.

Finalmente, la mitad de la representación gremial se retiró y, con una hora de atraso, la paritaria docente se puso en marcha.

Ese registro fue del 2,54% y permitió completar el cálculo de la pauta salarial del bimestre octubre-noviembre.

La fórmula acordada toma como referencia los promedios de los índices de inflación del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) y del relevamiento de precios de Viedma. El martes, el organismo nacional había informado una inflación del 1,9% para septiembre.

Hasta septiembe, los incrementos acumulados durante el 2026 en el Poder Ejecutivo llegaron al 20,8%, con cuatro subas bimestrales en febrero, abril, junio y agosto.

El porcentual de actualización de octubre fue adelantado en las negociaciones paritarias de la Función Pública y del sector docente, que este miércoles se desarrollan entre el Gobierno provincial y los representantes de UPCN, ATE y Unter.

El cálculo anterior, correspondiente a agosto, había arrojado un aumento del 1,92%, resultado de combinar la inflación nacional del 1,7% con el registro local del 2,14%.

El cierre de la pauta del año se discutirá en las paritarias, que ya se cumplen en la Función Pública, entre funcionarios y representantes de UPCN y de ATE, mientras en Trabajo se originó una imprevista discusión inicial. Ocurre que la delegación de Unter se integró con la totalidad de la conducción y argumentó haber avisado, pero que nunca tuvo respuesta.

La delegación gubernamental pidió paridad en los miembros y se retiró del salón a la espera de que parte de los integrantes de la comitiva de Unter se retirara. Eso se cumplió un rato después, entonces recién la negociación se puso en marcha.