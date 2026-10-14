SUSCRIBITE Diario papel
Economía

Río Negro registró una inflación de 2,54% en septiembre 2026: cuáles fueron los rubros que más subieron

La Dirección de Estadísticas y Censos de la provincia reveló recién este 14 de octubre los datos del IPC correspondientes al noveno mes del año. En agosto, la inflación fue del 2,14%. El dato rubro por rubro.

Keila Giles

Por Keila Giles

Río Negro registró una inflación de % en septiembre 2026

Río Negro registró una inflación de % en septiembre 2026

En septiembre, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) había registrado una leve baja del 2,14% mensual. Sin embargo, los datos publicados confirmaron una ruptura en la tendencia a la baja durante septiembre de 2026.

Las cifras relevadas en Viedma por el Gobierno de Río Negro se dieron a conocer recién este 14 de octubre, quebrando la coincidencia habitual con las presentaciones de Neuquén y Nación las cuales dieron 2,1% y 1,9% respectivamente.

Inflación de Río Negro: las cifras de septiembre 2026

Según el reporte publicado a primera hora de este miércoles, el indicador alcanzó el 2,54%, mostrando una suba respecto del período anterior.

La Dirección de Estadísticas y Censos de Río Negro detalló que la variación interanual (septiembre 2026 versus septiembre 2025) del índice de precios al consumidor (IPC) de Viedma alcanzó un 29,70%. En tanto, la acumulación en lo que va del año se ubicó en el 21,81%.

Inflación de septiembre 2026: el dato rubro por rubro

El rubro que más aumentó el noveno mes del año fue el de «Atención médica y gastos para la salud» con 5,16% y una variación interanual del 22,51%. Le siguen:

  • «Alimentos» con 3,27%
  • «Transporte y servicios » con 4,62%
  • «Esparcimiento»  con 2,28%
  • «Equipamiento y mantenimiento del hogar» con 1,79%
  • «Vivienda» con 0,20%
  • «Indumentaria y accesorios» con 0,04%
  • «Artículos Personales y de tocador» con -1,73%


Temas

Indec

Inflación

IPC

Río Negro

En septiembre, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) había registrado una leve baja del 2,14% mensual. Sin embargo, los datos publicados confirmaron una ruptura en la tendencia a la baja durante septiembre de 2026.

Registrate gratis

Disfrutá de nuestros contenidos y entretenimiento

Suscribite por $1500 ¿Ya estás suscripto? Ingresá ahora

Últimas noticias

Comentarios

Últimas Noticias

Las más leídas

Río Negro

Neuquén