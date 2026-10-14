Río Negro registró una inflación de 2,54% en septiembre 2026: cuáles fueron los rubros que más subieron

En septiembre, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) había registrado una leve baja del 2,14% mensual. Sin embargo, los datos publicados confirmaron una ruptura en la tendencia a la baja durante septiembre de 2026.

Las cifras relevadas en Viedma por el Gobierno de Río Negro se dieron a conocer recién este 14 de octubre, quebrando la coincidencia habitual con las presentaciones de Neuquén y Nación las cuales dieron 2,1% y 1,9% respectivamente.

Inflación de Río Negro: las cifras de septiembre 2026

Según el reporte publicado a primera hora de este miércoles, el indicador alcanzó el 2,54%, mostrando una suba respecto del período anterior.

La Dirección de Estadísticas y Censos de Río Negro detalló que la variación interanual (septiembre 2026 versus septiembre 2025) del índice de precios al consumidor (IPC) de Viedma alcanzó un 29,70%. En tanto, la acumulación en lo que va del año se ubicó en el 21,81%.

Inflación de septiembre 2026: el dato rubro por rubro

El rubro que más aumentó el noveno mes del año fue el de «Atención médica y gastos para la salud» con 5,16% y una variación interanual del 22,51%. Le siguen: