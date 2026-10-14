Río Negro registró una inflación de 2,54% en septiembre 2026: cuáles fueron los rubros que más subieron
La Dirección de Estadísticas y Censos de la provincia reveló recién este 14 de octubre los datos del IPC correspondientes al noveno mes del año. En agosto, la inflación fue del 2,14%. El dato rubro por rubro.
En septiembre, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) había registrado una leve baja del 2,14% mensual. Sin embargo, los datos publicados confirmaron una ruptura en la tendencia a la baja durante septiembre de 2026.
Las cifras relevadas en Viedma por el Gobierno de Río Negro se dieron a conocer recién este 14 de octubre, quebrando la coincidencia habitual con las presentaciones de Neuquén y Nación las cuales dieron 2,1% y 1,9% respectivamente.
Inflación de Río Negro: las cifras de septiembre 2026
Según el reporte publicado a primera hora de este miércoles, el indicador alcanzó el 2,54%, mostrando una suba respecto del período anterior.
La Dirección de Estadísticas y Censos de Río Negro detalló que la variación interanual (septiembre 2026 versus septiembre 2025) del índice de precios al consumidor (IPC) de Viedma alcanzó un 29,70%. En tanto, la acumulación en lo que va del año se ubicó en el 21,81%.
Inflación de septiembre 2026: el dato rubro por rubro
El rubro que más aumentó el noveno mes del año fue el de «Atención médica y gastos para la salud» con 5,16% y una variación interanual del 22,51%. Le siguen:
- «Alimentos» con 3,27%
- «Transporte y servicios » con 4,62%
- «Esparcimiento» con 2,28%
- «Equipamiento y mantenimiento del hogar» con 1,79%
- «Vivienda» con 0,20%
- «Indumentaria y accesorios» con 0,04%
- «Artículos Personales y de tocador» con -1,73%
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