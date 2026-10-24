El Congreso de Unter rechazó la oferta y exigió volver a negociar antes del 15 de noviembre

El Congreso de Unter, reunido en Cipolletti, rechazó la propuesta del Gobierno, que contempla un aumento del 4,18% en octubre y otra actualización en diciembre.

La resolución, adoptada la madrugada de este sábado, exigió una convocatoria a paritaria para antes del 15 de noviembre y advirtió que «hará un paro de 24 horas si no hay respuesta».

El ofrecimiento gubernamental logró la aceptación de ATE y UPCN no aceptó. Tampoco convalidó la representación hospitalaria de Asspur, aunque esta organización no participa en las negociaciones.

La oferta de la administración provincial a los gremios contempla un incremento del 4,18% con los haberes de octubre, calculado a partir del promedio de las variaciones del Índice de Precios al Consumidor (IPC) nacional y de Viedma correspondientes a agosto y septiembre.

Además, el Gobierno propuso una nueva actualización con los salarios de diciembre, calculada según el promedio de ambos índices de inflación de octubre. Ese incremento también tendrá impacto en el medio aguinaldo.

La propuesta incluye el pago de una suma extraordinaria durante el primer trimestre de 2027. El monto se definirá en una próxima reunión y, además, el Ejecutivo planteó en las paritarias mantener durante 2027 el mecanismo de actualización salarial por inflación.

Frente a esa oferta, el Congreso de Unter reclamó que los salarios alcancen el valor índice y una recomposición sobre los haberes remunerativos. También exigió un adicional por ubicación del 80% para Bariloche y las regiones con alto costo de vida.