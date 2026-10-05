El Gobierno avanza con los retiros voluntarios en Vialidad Nacional: cómo será la segunda etapa y los pagos

El Gobierno puso en marcha una nueva fase del retiro voluntario destinado al personal de planta permanente y contratados de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV). La nueva etapa fue publicada en la Resolución 1220/2026 que se publicó este lunes en el Boletín Oficial.

La medida se enmarca en las políticas de reforma del Estado y desregulación económica que viene implementando la administración de Javier Milei.

Retiros voluntarios en Vialidad Nacional: cómo será la segunda etapa

La primera etapa de retiros voluntarios se implementó tras la publicación de la Resolución 118/2026 la cual alcanzó 609 adhesiones de un total estimado de 900 agentes, según informó el Ejecutivo.

En el documento se fundamente que la medida responde a las políticas de desregulación económica y reforma del Estado impulsadas por el Poder Ejecutivo Nacional, buscando «adecuar la dotación del personal a las necesidades funcionales del organismo y promover la eficiencia en el uso de los recursos públicos».

El proceso mantiene será igual al utilizado en la primera etapa. El mismo cumplirá con varias etapas:

Difusión e información: se abre una instancia de consultas y acceso a la información para que los agentes interesados evalúen las opciones. Adhesión formal: quienes decidan avanzar formalizan la solicitud completando el Formulario de Adhesión (Anexo II). Acuerdo de desvinculación: se suscribe un acuerdo de extinción de la relación laboral por mutuo acuerdo en los términos del artículo 241 de la Ley de Contrato de Trabajo (N.° 20.744). Ratificación: el acto de desvinculación es ratificado posteriormente por acto administrativo.

Por último se remarcó que los acuerdos se firmarán ante la autoridad administrativa del trabajo en representación de Vialidad Nacional por el Lic. Diego Tomás Riveira (Gerencia Ejecutiva de Recursos Humanos) o la Lic. Cecilia Noemí La Greca (Subgerente de Administración de Personal).

Retiros voluntarios de Vialidad: los pagos

La Gerencia Ejecutiva de Administración y Finanzas de Vialidad Nacional confirmó mediante resolución que el organismo dispone de las partidas presupuestarias necesarias para afrontar el programa.

Siguiendo la base de la primera etapa, el reglamento prevé dos opciones para calcular la «Gratificación Extraordinaria de Egreso», reconociendo un tope de antigüedad de 24 años:

Opción 1: El 90% del monto resultante de multiplicar los años de servicio por el haber de egreso.

El 90% del monto resultante de multiplicar los años de servicio por el haber de egreso. Opción 2: El 85% de dicho cálculo, más una «cobertura asistencial» (pago único equivalente a 12 veces el aporte a la obra social del último mes).

El punto más sensible radica en la modalidad del desembolso. El Artículo 7° establece que la liquidación no será inmediata ni en un solo pago para los montos más elevados, fijando un esquema de cuotas mensuales, iguales y consecutivas:

Hasta $10.000.000: Un (1) pago.

Un (1) pago. De $10.000.001 a $20.000.000: Tres (3) cuotas.

Tres (3) cuotas. De $20.000.001 a $30.000.000: Cinco (5) cuotas.

Cinco (5) cuotas. Más de $30.000.000: Ocho (8) cuotas.

La base del cálculo abarca sueldo básico, zona, antigüedad y adicionales remunerativos; mientras que excluye horas extras, viáticos, desarraigo y demás conceptos no remunerativos.