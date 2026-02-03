Retiros voluntarios en Vialidad Nacional: pagos hasta en ocho cuotas y prohibición de volver al Estado por cinco años

Tras la oficialización de la apertura de los retiros voluntarios en la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), el Gobierno dio a conocer el reglamento operativo (Anexo I) que regirá las desvinculaciones. El documento establece condiciones financieras estrictas, un esquema de pagos diferidos según el monto de la indemnización y un «bloqueo» laboral en el Estado para quienes acepten la oferta.

El sistema está abierto para el personal de planta permanente y contratos a tiempo indeterminado que tenga una antigüedad mayor a un año. A continuación, los puntos claves del reglamento para los trabajadores interesados.

Cuánto y cómo se paga por los retiros voluntario

El reglamento ofrece dos opciones principales para calcular la «Gratificación Extraordinaria de Egreso», reconociendo una antigüedad máxima de 24 años:

Opción 1: El 90% del monto resultante de multiplicar los años de antigüedad por el sueldo de egreso.

El del monto resultante de multiplicar los años de antigüedad por el sueldo de egreso. Opción 2: El 85% de ese cálculo, sumado a una «cobertura asistencial» (un pago único equivalente a 12 veces el aporte de obra social del último mes).

Sin embargo, el punto más sensible es la forma de pago. El Artículo 7° determina que el cobro no será inmediato ni total si la cifra es alta. Se estableció un esquema de cuotas fijas, iguales y consecutivas:

Hasta $10.000.000: Se paga en una (1) cuota .

Se paga en . De $10.000.001 a $20.000.000: Se paga en tres (3) cuotas mensuales.

Se paga en mensuales. De $20.000.001 a $30.000.000: Se paga en cinco (5) cuotas mensuales.

Se paga en mensuales. Más de $30.000.000: Se paga en ocho (8) cuotas mensuales.

La base de cálculo incluye el sueldo básico, zona, antigüedad y adicionales remunerativos, pero excluye explícitamente horas extras, viáticos, desarraigo y cualquier concepto no remunerativo.

El «cepo» al reingreso: quienes acepten no podrán volver al Estado en cinco años

La normativa impone una restricción severa para el futuro laboral de los adherentes. Quienes acepten el retiro voluntario no podrán volver a trabajar en el Sector Público Nacional por el término de cinco (5) años.

Esta prohibición es abarcativa: impide ser contratado bajo cualquier modalidad (incluso obras o servicios), ser designado en cargos de autoridades superiores, asesor de gabinete o participar en programas financiados por organismos internacionales de crédito dentro del Estado.

Quiénes quedan afuera del retiro voluntario en Vialidad Nacional

El Artículo 2° detalla la lista de exclusiones. No podrán acceder al retiro:

Quienes tengan procesos penales o antecedentes.

o antecedentes. Quienes estén sometidos a sumarios administrativos que puedan derivar en cesantía.

que puedan derivar en cesantía. Quienes tengan 64 años o más (salvo que no reúnan los años de aporte para jubilarse, en cuyo caso tienen una opción especial calculada sobre un máximo de 12 años).

(salvo que no reúnan los años de aporte para jubilarse, en cuyo caso tienen una opción especial calculada sobre un máximo de 12 años). Quienes tengan juicios o reclamos administrativos pendientes contra Vialidad de índole salarial o laboral.

pendientes contra Vialidad de índole salarial o laboral. Quienes tengan tutela sindical (salvo que renuncien a la función gremial).

Cómo hacer el trámite: digital y sujeto a aprobación

El procedimiento será virtual. Se habilitará el correo retirovoluntario2026@vialidad.gob.ar para el envío del formulario de adhesión, que tendrá carácter de Declaración Jurada.

Los plazos: Habrá 5 días para consultas y luego una ventana de 20 días hábiles para enviar la solicitud.

Derecho de admisión: La Gerencia de Recursos Humanos tendrá 10 días para evaluar el pedido. El reglamento aclara que la solicitud puede ser denegada por «razones de servicio», decisión que será irrecurrible.

La firma: Si se aprueba, el agente deberá firmar el acuerdo de desvinculación (Artículo 241 LCT) ante la autoridad laboral. La adhesión implica el desistimiento de cualquier reclamo judicial previo.

Qué dice la anexo sobre los retiros voluntarios en Vialidad Nacional