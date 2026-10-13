El Gobierno celebró el dato de inflación de septiembre y proyectó crecimiento para 2026

El vocero presidencial Adrián Ravier destacó el dato de inflación de septiembre —que se ubicó en 1,9%— y ratificó que el Gobierno apunta a reducir el índice anual a un dígito. Además, atribuyó parte de la desaceleración a la política monetaria, aunque reconoció dificultades recientes en los ingresos y un escenario internacional adverso.

Adrián Ravier destacó la baja de la inflación

Según Infobae, durante su conferencia de prensa en Casa Rosada, Ravier comparó el dato del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) con el 25% mensual registrado en diciembre de 2023. Según sostuvo, la trayectoria descendente no será necesariamente lineal y podría experimentar aumentos transitorios por factores estacionales o shocks externos.

“El presidente Milei dice que este es un fenómeno estrictamente monetario y, si controlamos los agregados monetarios, el IPC va a ir cediendo”, afirmó. El funcionario consideró que una nueva baja de los precios, junto con salarios nominales que crezcan por encima del 2% promedio, permitiría recuperar ingresos reales.

En materia económica, aseguró que la Argentina cerrará 2026 con crecimiento, aunque a un ritmo menor al previsto inicialmente. La afirmación llegó después de que el Fondo Monetario Internacional redujera a 2,1% su proyección de expansión para el país, revisión que Ravier vinculó con el contexto global, las tasas de interés estadounidenses y el precio del petróleo.

El vocero también defendió las coberturas del Banco Central sobre sus reservas de oro. Aseguró que las posiciones acumularon una ganancia neta de USD 2.500 millones, tras descontar el costo de las operaciones destinadas a limitar los riesgos ante variaciones de precio.

Por último, cuestionó las iniciativas opositoras para derogar el DNU 70/2023 y sostuvo que el Ejecutivo buscará bloquear leyes que aumenten el gasto sin financiamiento. También advirtió que el presidente Javier Milei mantiene la posibilidad de vetarlas.