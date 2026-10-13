La inflación escaló al 1,9% en septiembre de 2026: cuáles fueron las mayores subas, según el Indec

La inflación de septiembre se ubicó en 1,9% y acumuló un incremento interanual del 33,4%, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Con este resultado, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró una variación del 23,6% durante los primeros nueve meses del año.

La inflación de septiembre fue del 1,9% y acumuló 23,6% en 2026

El dato, difundido este martes, mostró una aceleración respecto de agosto, cuando el índice había marcado un 1,7%, el registro mensual más bajo en 14 meses. Así, la evolución de los precios mantuvo la tendencia fluctuante de los últimos meses, con aumentos y descensos desde julio, cuando la inflación había alcanzado el 2,1%. En marzo se había registrado el máximo de 2026, con un 3,4%.

Imagen difundida por Indec.

Entre los principales factores de septiembre se destacaron los aumentos de las tarifas de gas y electricidad, las cuotas de medicina prepaga y los precios de las verduras, tubérculos y legumbres.

Por categorías, los precios regulados avanzaron un 2,3%, mientras que los estacionales subieron un 2,9%. En tanto, la inflación núcleo, que excluye ambos componentes, fue del 1,7%, impulsada, entre otros factores, por las comidas fuera del hogar y los productos farmacéuticos.

La división Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles encabezó las subas mensuales, con un incremento del 3,1%, seguida por Educación, que avanzó un 3%.

En contraste, Restaurantes y hoteles registró una variación del 1,1%, mientras que Prendas de vestir y calzado aumentó un 1,4%.

Alimentos y bebidas no alcohólicas fue el rubro de mayor incidencia en la mayoría de las regiones del país. En el Gran Buenos Aires, en cambio, ese lugar correspondió a los gastos vinculados con la vivienda y los servicios públicos.