El Gobierno celebró el parte médico de León XIV, pero pidió “prudencia” por su viaje a la Argentina

El Gobierno se ilusiona con la llegada de León XIV.

El Gobierno nacional recibió con optimismo las declaraciones del cirujano Stefano Margaritora, quien aseguró que no existen razones clínicas para que el papa León XIV suspenda su gira por América Latina, prevista del 6 al 17 de noviembre. Sin embargo, desde la Casa Rosada pidieron “prudencia” y advirtieron que todavía no hay una confirmación oficial de la Santa Sede.

Optimismo en la Casa Rosada por la salud del Papa

“Es muy importante que lo haya dicho”, afirmó una fuente cercana al presidente Javier Milei y a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, responsable de la coordinación general de la visita papal, según Infobae.

Pese al optimismo, desde el Gobierno remarcaron que las declaraciones del especialista no equivalen a una ratificación definitiva del viaje. “Al fin y al cabo, es un comentario en un medio; por ahora no hay ninguna información oficial”, señalaron al medio nacional.

León XIV recibió el alta este sábado, tras cuatro días de internación en el Hospital Gemelli de Roma. Según el parte médico, sus análisis de sangre presentaban valores normales, la función cardíaca estaba en orden y el pulmón intervenido evolucionaba dentro de los plazos esperados.

Margaritora, responsable de la cirugía realizada el martes 13 de octubre para extirpar el lóbulo inferior derecho del pulmón, consideró viable la travesía. “No hay motivos clínicos por los que no se pueda realizar”, afirmó sobre el viaje.

El itinerario contempla escalas en Uruguay, Argentina y Perú, con más de diez vuelos y numerosos traslados.

Mientras espera una confirmación oficial, el Gobierno mantiene los preparativos logísticos y de seguridad. Equipos nacionales y provinciales continúan coordinando tareas con el Episcopado para organizar la visita, aunque la decisión final dependerá de la evolución del pontífice.