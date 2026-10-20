El Gobierno designó a dos nuevos funcionarios en Capital Humano y Salud: quiénes son y qué cargos ocuparán

El Gobierno, mediante la publicación del Boletín Oficial, anunció nuevos cambios en el Ministerio de Capital Humano y Salud. Se trata de la designación de dos funcionarios que ocuparán cargos distintos para las áreas administradas por Sandra Pettovello y el ministro Mario Lugones.

Nuevas designaciones en el Gobierno

Con el Decreto 1218/2026 firmado por el presidente Javier Milei y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, se informó que se nombró al abogado José Martín Bonafina como nuevo subsecretario legal de la Secretaría de Coordinación Legal y Administrativa del Ministerio de Capital Humano.

Desde el 14 de octubre, Bonafina tiene a su cargo la asistencia jurídica, el control normativo y la representación legal de toda la cartera ministerial. Según lo explicado, sus funciones principales se centran en garantizar que los actos de gobierno, contratos, resoluciones y proyectos impulsados por el ministerio se ajusten estrictamente a la legalidad vigente.

Por otra parte, con el Decreto 1217/2026 que lleva las firmas de Milei y el ministro de Salud, Mario Lugones se informó que el doctor Luis Quintas fue elegido para ocupar el rol de administrador Nacional de la Administración Nacional de Establecimientos de Salud (ANES), organismo descentralizado actuante en la órbita del Ministerio de Salud, con rango y jerarquía de Secretario.

En este mismo documento se informó oficialmente que se aceptó la renuncia presentada por Quintas al cargo de Director Ejecutivo del Hospital Nacional “Profesor Alejandro Posadas” de la ANES que ocupaba previo a su pronunciamiento como administrador nacional del mismo organismo.