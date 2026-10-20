Tras su visita a Neuquén, Javier Milei viajó a España: el detalle de su agenda económica y política internacional

Javier Milei concluyó su visita a Neuquén, adonde arribó el lunes para participar de la AOG Patagonia 2026. El mandatario brindó su discurso en la apertura de la exposición petrolera, marco en el que defendió el RIGI, descartó una devaluación, anticipó récords de exportación y dejó definiciones políticas rumbo a 2027; tras esto, emprendió su vuelo a España.

La agenda de Javier Milei en España

De acuerdo con la información brindada por Presidencia, Javier Milei partió pasadas las 23:10 rumbo a Madrid, acompañado por el canciller Pablo Quirno y el vocero presidencial Adrián Ravier, para participar de diferentes actividades a partir de este martes.

La llegada del mandatario al país europeo se da en la previa de las elecciones presidenciales adelantadas al 29 de noviembre, en las que el libertario apoya a agrupaciones de derecha. Se trata de la tercera visita de Milei a España en lo que va del año y la séptima desde su asunción en diciembre de 2023.

El lunes, en conferencia de prensa, Ravier precisó la agenda en la nación gobernada por Pedro Sánchez. Detalló que el primer compromiso será en la jornada Nueva Economía Forum, que se desarrollará en el Real Casino Gran Círculo a las 05:15.

A las 08:00 mantendrá un encuentro con el profesor Jesús Huerta de Soto en la Universidad Rey Juan Carlos y, posteriormente, disertará en la presentación del Máster Universitario en Economía de la Escuela Austríaca en la misma institución.

A las 10:00 estará en la Fundación Disenso y, dos horas más tarde, se reunirá con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Posteriormente, a las 14:00, dará una entrevista al periodista de El Observador, Fernando González, en el Hotel Hyatt Hesperia y, a las 16:00, tomará el vuelo de regreso.

La estadía del Presidente será breve, ya que estará de vuelta en Buenos Aires el jueves 22 a las 08:00, mientras que el viernes retomará sus actividades públicas al asistir a la cena anual de la Fundación Faro.