El Gobierno explicó por qué Javier Milei usó una venda en el cuello durante su visita a España

El Gobierno informó que el presidente Javier Milei sufrió un pequeño accidente doméstico que le provocó un hematoma a la altura del cuello, motivo por el que apareció con un apósito durante una actividad en Madrid.

Por qué Milei usó una venda en el cuello durante su visita a España

Según fuentes oficiales citadas por Infobae, el mandatario se golpeó al salir de la bañadera y se encuentra en buenas condiciones de salud.

La lesión quedó a la vista este miércoles, durante un desayuno informativo organizado por el Nueva Economía Fórum en el Real Casino de Madrid, donde Milei respondió preguntas de medios españoles.

La visita del jefe de Estado se desarrolló en el marco de una agenda académica y política, sin carácter oficial. Entre las actividades previstas figuraron su participación en el foro económico, un acto en la Universidad Rey Juan Carlos y una reunión con representantes de la Fundación Disenso, vinculada al partido Vox.

Durante su estadía, Milei mantuvo una conversación telefónica con Santiago Abascal y tenía previsto reunirse con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. En cambio, no se concretó un encuentro con el rey Felipe VI, mientras que el mandatario argentino volvió a lanzar duras críticas contra el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez.

Además, protagonizó un cruce con una periodista de la Cadena SER, cuya respuesta fue condenada por la Federación de Asociaciones de Periodistas de España.