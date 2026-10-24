El gremio aceptó la oferta y la suba salarial en el Poder Judicial de Río Negro llegará al 37,5% en el 2026

El aumento salarial en el Poder Judicial del 2026 llegará al 37,5%. Foto: Archivo.

Las asambleas de los judiciales de Río Negro aceptaron la oferta del Superior Tribunal de Justicia y, en consecuencia, habrá aumentos mensuales del 2,2% en las próximas cuatro liquidaciones.

Esta pauta salarial, respaldada de “manera contundente y por amplia mayoría” en las asambleas del gremio Sitrajur, proyecta un incremento en el 2026 para los judiciales del 37,5%.

En realidad, la propuesta plena es por el cuatrimestre octubre 2026-enero 2027, con un incremento del 9,9%, considerando la liquidación del 2,2% anual.

Además, Sitrajur resalta que la propuesta aceptada contempla “la revisión si la inflación supera el 2,2% en alguno de los meses comprendidos”.

Los incrementos también se aplicarán al valor de la hora extra y a las bonificaciones y conceptos expresamente detallados en el acta.

Con las subas proyectadas para el año, Sitrajur cumpliría inicialmente con su objetivo de comenzar con la recuperación del poder adquisitivo, ya que la estimación inflacionaria anual se ubica entre el 33% y el 34%.

La negociación se retomó el pasado martes y partió de un ofrecimiento del STJ del 1,8% que el gremio judicial había rechazado. Después de esa paritaria, el Indec informó de la inflación de septiembre, que se ubicó en el 1,9%.

El sindicato también reclamó que el aumento de enero se incorpore a la recomposición de la pauta de 2026, sin condicionar la discusión salarial del próximo año. Tras la nueva mejora, convocó a sus afiliados a debatir y resolver la aceptación o el rechazo de la propuesta en asambleas.