Paritarias en Río Negro: Sitrajur aceptó la oferta salarial para el tercer trimestre

El Sindicato de Trabajadores Judiciales de Río Negro (Sitrajur) aceptó la última oferta salarial del Poder Judicial, que se formalizó la pasada semana durante una audiencia desarrollada en la sede central de la Secretaría de Trabajo.

El gremio que conduce Marco Calarco indicó que los trabajadores de toda la provincia «resolvieron, por amplia mayoría, aceptar la propuesta salarial» para el trimestre julio-septiembre, durante las asambleas realizadas esta semana en las diferentes Circunscripciones Judiciales.

La propuesta oficial contempla una recomposición del 2,4% acumulativo, remunerativo y bonificable en cada uno de los tres meses, lo que representa un 7,37% acumulado, «además de una cláusula de revisión que garantiza la reapertura de la negociación si la inflación supera los porcentajes acordados».

De acuerdo a los números que maneja el gremio, «con esta decisión, la pauta salarial acumulada para 2026 alcanza el 28,48%» y eso permite «un esquema de negociación permanente que permite seguir revisando la evolución del salario y sostener el objetivo de recuperar el poder adquisitivo».