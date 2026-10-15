El Partido de Patagones tiene nuevo Ayudante Fiscal

La jura se realizó en los tribunales de Bahía Blanca. Foto: gentileza.

Martín Edgardo Giorgetti asumió este miércoles como nuevo Ayudante Fiscal del Partido de Patagones.

La ceremonia se realizó en los tribunales de bahienses y fue encabezada por el Fiscal General del Departamento Judicial de Bahía Blanca, Juan Pablo Fernández, ante quien el flamante funcionario prestó el juramento correspondiente para asumir sus nuevas funciones.

Hasta el momento de su designación, Giorgetti se desempeñaba como auxiliar letrado en esa misma dependencia, por lo que cuenta con una destacada trayectoria y conocimiento en la estructura judicial del distrito.

Desde la justicias provincial se indicó que «con esta asunción, se busca continuar consolidando y reforzando el trabajo de la Ayudantía Fiscal en Carmen de Patagones y la región, optimizando la atención a los vecinos y el desarrollo de las investigaciones penales en el partido».