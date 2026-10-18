Elecciones Neuquén 2027: Figueroa licita el sistema de voto electrónico por $6.100 millones

La Boleta Única Electrónica (BUE) rige en la ciudad de Neuquén desde las elecciones municipales de 2015 y en toda la provincia desde las elecciones provinciales de 2019 (Archivo)

El gobernador Rolando Figueroa firmó el decreto 1669 que habilitó a iniciar el proceso licitatorio para llamar a elecciones en la provincia de Neuquén y en los municipios y comisiones de fomento que tienen sus comicios atados a la fecha provincial.

Para la contratación se tuvo en cuenta un caudal de votantes de unos 630.000 electores, cálculo que surgió del último padrón electoral definitivo disponible del año 2025.

La convocatoria oficial se realizó sin que se conozca aún la fecha electiva para el llamado a las urnas en la provincia neuquina.

Hay algunos municipios que están a la expectativa de las definiciones del gobernador Figueroa, porque sus comunas votan el mismo domingo en el que se realice el llamado para la categoría de gobernador provincial.

Detalles de la licitación y municipios convocados

El decreto autorizó al Ministerio de Gobierno a realizar el llamado a licitación por un monto de 6.100 millones de pesos para la contratación de la Boleta Única Electrónica (BUE) de cara a las elecciones generales de 2027.

La convocatoria será para las categorías de gobernador, vice, diputados provinciales, intendentes, concejales, comisiones de fomento y consejeros escolares.

Localidades como Aluminé, Añelo, Centenario, Senillosa, El Chañar y El Chocón, entre otras, están obligadas a realizar el llamado conjunto con la provincia.

Otras ciudades como Plottier o Rincón de los Sauces tienen fechas propias por Carta Orgánica, mientras que Neuquén capital, Cutral Co, San Martín de los Andes y Chos Malal pueden fijar la fecha electoral con independencia.

Cronograma electoral y padrones

La ciudad de Neuquén, desde que modificó su Carta Orgánica, vota de manera unificada la categoría de intendente municipal y la renovación total del Concejo Deliberante.

La definición de la fecha permitirá a la Justicia Electoral fijar los plazos para el corte de padrones definitivos y definir los circuitos correspondientes.

Asimismo, la medida ordenará el régimen de licencias obligatorias que deberán tomar las autoridades en funciones que se presenten como candidatas en listas.

Por último, localidades con gran incremento poblacional como El Chañar deberán modificar sus circuitos para sumar más escuelas y optimizar la distribución de votantes por mesa.